Los ‘suspirantes’ a gobernar 17 estados (II)

La carrera ya inició de manera anticipada en diversos estados pese al llamado de la Presidencia de guardar la calma, esperar los tiempos y renunciar a sus cargos públicos antes de seguir haciendo “campañas” disfrazadas de apoyos, pero parece que pocos han hecho caso.

Rafael Marín Molinedo (Ilustración de Lorena Martínez)

Un ejemplo claro es en Chihuahua, que con las caravanas de salud, fotos por todos lados, y ahora un bebé en camino, la senadora Andrea Chávez ha sido el claro ejemplo de no seguir las reglas. Por lo pronto, en esa entidad la verdadera incógnita es quién será el candidato de Morena, partido que se perfila para ganar la gubernatura, si Cruz Pérez, alcalde de Ciudad Juárez, o finalmente la senadora Chávez es la elegida, por lo pronto ya pidió licencia. En el PAN, todo indica que lanzará a Marco Antonio Bonilla, alcalde de Chihuahua.

Colima es una de las entidades donde Morena trae amplia ventaja: aquí podría ser la candidata Rosi Bayardo, presidenta municipal de Manzanillo.

En Guerrero, el escenario se ha complicado al interior de Morena porque el senador Félix Salgado no pierde la esperanza de ser candidato, pero la lista se ha ido extendiendo: integre a la lista a la senadora Beatriz Mojica; también alza la mano el delegado federal del Bienestar, Iván Hernández Díaz y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López; de la oposición ni hablamos, totalmente desdibujada.

Michoacán también se complica internamente a Morena. El senador Raúl Morón busca nuevamente la candidatura, mientras que quien quedó finalmente, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, apoya a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Mientras en el PAN, donde se daba por seguro al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, pero Jorge Romero ya le hizo guiños a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, hay que ver que efecto tiene en la población.

Otro con amplia ventaja de Morena es Nayarit, donde hay dos posibles candidatos: Geraldine Ponce y Héctor Santana, presidentes municipales de Tepic y Bahía de Banderas, respectivamente; la primera ha hecho labor en tierra, aunque para sus gobernados la promesa de vialidades que no se vean afectadas por el paso del tren, sigue siendo la propuesta eterna que no se cumple.

En Nuevo León, Samuel García se mantiene aferrado en que sea su esposa Mariana Rodríguez aunque eso se ve cada vez con menos problema, y hasta se ha operado para perfilar a Luis Donaldo Colosio a Sonora, donde Morena lleva ventaja, pero podría darle un susto. Sin embargo, el escenario neoleonés está cerrado con Morena, donde no se ve claro a quién podría abanderar, aunque ya se dijo dispuesta Tatiana Clouthier, y también se apunta Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo. Aunque distante, el estado es la única esperanza del PRI para ganar con Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, y quien enfrenta las críticas junto con el gobierno estatal por las diversas obras que han sido una tortura para la ciudad y que no se le ven fin.

Todo indica que Querétaro se mantendrá azul, y ahí se perfila el alcalde de la capital, Felipe Fernando Macías. En Morena, el que quería, pero al parecer siempre no, es Santiago Nieto, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y la que al parecer sí, es la senadora Beatriz Robles.

Mientras que Quintana Roo representa uno más con amplia ventaja para Morena. Ahí quienes alzan la mano son Eugenio “Gino” Segura, senador y presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta, y Rafael Marín Molinedo, el extitular de Aduanas, y quien está al acecho en el vecino Yucatán, como delegado del Bienestar.

En San Luis Potosí, la gubernatura del Verde –el partido del tucán– va sola y muy probablemente postule a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. La competencia se ve cerrada entre el partido gobernante y Morena, aunque por el guinda no se ve claro, y se menciona que podría postular a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez –poco probable que suceda–, pero en la entidad es mencionada. Uno que quiere ser candidato, es el recién sumado a Morena, Gerardo Sánchez Zumaya, empresario huasteco.

En Sinaloa, a pesar de la violencia y el descrédito del gobernador Rubén Rocha, no se ve que en la oposición alguien pueda arrebatarle la gubernatura a Morena, donde ya se apunta la senadora Imelda Castro Castro.

Imelda Castro Castro (Ilustración de Lorena Martínez)

Escucha Greer a empresarios mexicanos

Jamieson Greer (Ilustración de Lorena Martínez)

La visita de Jamieson Greer –el principal representante comercial de Estados Unidos– a México, todo indica fue mejor de lo esperado, y mucho tuvo que ver la agenda que armó la Secretaría de Economía que lleva Marcelo Ebrard, ya que en este segundo encuentro puede decirse fue más de estrategia y diseño, ya que en mayo serán las reuniones técnicas, además, escuchó no sólo a los representantes de la industrias afectadas por los temas de aranceles, sino a los dueños de importantes empresas internacionales.

Y es, que luego del desayuno privado, se tuvo un encuentro con la industria del acero en donde estuvo Máximo Vedoya, de Ternium; Raúl Gutiérrez Muguerza, de Grupo DeAcero; Guillermo Vogel de Tenaris; Víctor Martínez-Cairo de ArceloMittal, por mencionar algunos, así como de la industria automotriz, Francisco Garza de General Motor México, Rodrigo Centeno, de Nissan; Klaus von Moltke de BMW México; Derrick Halvorse de Mercedes-Benz México, Daniel González de Stellantis, ambos nos dicen fueron encuentros largos y todos le explicaron desde sus trincheras porque debe seguir activo el T-MEC, y sobre todo como los aranceles no afectan sólo a un país, sino que tiene un efecto en las cadenas nacionales, porque los compradores de Estados Unidos salen afectados, todo fue escuchado de forma atenta por Greer.

Pero, sin duda nos dicen, uno de los encuentros claves fue la reunión con los dueños de compañías con presencia en todo el mundo, como Carlos Slim Domit de Grupo Carso y América Móvil; Carlos Hank González como vicepresidente de Gruma, quienes hablaron con Greer de las inversiones realizadas en ese país y desde luego, el alto consumo que se tiene de los productos, como la masa y tortilla. También estuvo Daniel Servitje que explicó la fortaleza de Bimbo Bakery en aquel país; Antonio del Valle, todos defendiendo la importancia del tratado comercial, pero también de que han invertido y el empleo que se genera.

Lo interesante es que fueron escuchados atentamente, y a decir de los asistentes en donde por cierto, también estuvo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, el enviado comercial de Estados Unidos, aseguró que buscan darle un trato preferencial a México, pero tienen el tema del déficit en Estados Unidos.

Eso sí, claramente les interesa trabajar con México y seguir fortaleciendo el comercio. En el caso de los autos, dejó abierta la posibilidad de que se podrían hacer algunos cambios más, pero será el próximo 25 de mayo cuando las reuniones técnicas definan y fijen cómo quedará el tratado comercial. Por lo pronto, en el encuentro de ayer, todos salieron con un buen sabor de boca al ser escuchados de manera directa.

Partidos de la Selección Nacional para todos

Hay decisiones que simplemente parece que cuando fueron tomadas, uno se pregunta ¿en qué estaban pensando? Y si desde luego en el dinero, obviamente, pero que la Selección Mexicana de Futbol sólo se puedan ver por televisión de paga, vía el gigante de streaming Netflix, sale de toda lógica.

A unas semanas de que México sea sede nuevamente de un Mundial, el anuncio de que será vía Netflix quien tendrá el próximo año en exclusiva la Copa Oro y las finales de la Liga de Naciones de Concacaf simplemente sorprendió a todos, y es que además de que no se tomó en cuenta a nadie más. Desde la Selección, los patrocinadores que verán reducida la exposición de sus marcas en los partidos del Tricolor, así como lo más importantes, los seguidores, quienes a través de televisión abierta siguen estos encuentros y tendrían el próximo año que pagar por ver esos partidos.

Esto ya prendió las alarmas no sólo en las televisoras privadas, sino también en los patrocinadores de la Selección, y ya la misma FMF vía Duilio Davino salió a criticar el hecho de la exclusividad y costo de ver a la selección mexicana con este acuerdo que se dio a conocer a medios.

El tema sigue escalando, por lo pronto, a la misma Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que ya analiza intervenir; también en el Congreso se ve el tema de regular un deporte que es el preferido de los mexicanos y en donde millones siempre han estado atentos a los encuentros, que es criticada siempre, pero amada por muchos, tanto que es una de las playeras que más se vende a nivel mundial.

Por lo pronto, ya hay una iniciativa de proyecto para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiofusión en materia de transmisiones deportivas por Televisión Abierta a cargo del diputado morenista Guillermo Rendón y es un tema que incluso en Estados Unidos ya también se critica; esta historia apenas inicia.

CDMX, capital de la inversión

Al menos es así en el tema de atracción de recursos, todo indica que la Ciudad de México que gobierna Clara Brugada avanza, pues la Secretaría de Administración y Finanzas a cargo de Juan Pablo de Botton tiene los números de que se registró un incremento de 55 por ciento en el Presupuesto 2026 de Inversión Pública respecto a 2024 y en 2025 atrajo el 54.8 por ciento de la Inversión Extranjera Directa del país.

Ahora trabajarán también con la Asociación Mexicana de Capital Privado para fortalecer la inversión en la ciudad y se siguen fortaleciendo las finanzas.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.