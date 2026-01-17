Festival del Pulque, Gastronomía típica y el Mezcal 2026: Fechas, sede, boletos y detalles de la trilogía

La Feria del Pulque, Gastronomía típica y el Mezcal 2026 será en marzo, julio y septiembre.

Dentro de las bebidas tradicionales mexicanas, hay dos que se posicionan como las favoritas y que, ahora, se juntan en un solo evento que honra su tradición: El Festival del Pulque, Gastronomía típica y el Mezcal 2026.

Con estas bebidas provenientes del agave y el maguey se celebrarán no una, sino tres ediciones a lo largo de 2026, y si eres ‘fiel’ a esta trilogía, tienes la oportunidad de participar en un cierre único.

Este evento es planeado por la organización Adelitas Empresarias, quienes en cada edición del Festival del Pulque y el Mezcal buscan ofrecer una experiencia única y diferente a las anteriores, ya lo tienen todo fríamente calculado.

Festival del Pulque y el Mezcal: ¿Qué ediciones habrá en 2026 y de qué trata cada una?

Este año se realizarán tres ediciones del Festival del Pulque, Gastronomía típica y el Mezcal, de la octava a la décima, que promete muchas sorpresas, sobre todo para aquellos que acompañen a Adelitas Empresarias en todas.

Si quieres ir a disfrutar de un pulquito o mezcalito, catar bebidas de diferentes regiones mexicanas; consumir antojitos típicos y botanas como chapulines, y eres fan de las artesanías mexicanas, este evento encaja perfectamente contigo.

El Festival del Pulque y el Mezcal tendrá tres ediciones en 2026. (Fotos: Cuartoscuro).

Las tres ediciones del festival serán en marzo, julio y septiembre; ve apartando las fechas, pues en cada una encontrarás especialidades, enfoques y temáticas distintas, además de que te darán un sello canjeable en septiembre. Acá te contamos más.

8va Edición: Leyendas del Maguey

La primera edición del año será los próximos 14 y 15 de marzo; si no irás al Vive Latino 2026, esta opción es ideal para salir ese fin de semana.

En esta, se le rinde honor a Mayahuel y a las ‘historias mágicas’ del maguey, contadas a través de aquellos artesanos y curadores de esta planta que nos regala una de las bebidas favoritas para muchos.

Tienen planeada una obra de teatro inspirada en las leyendas, además de talleres temáticos para meterte de lleno en el mood ancestral y festivo, a la vez que consigues tu primer ‘sellito’.

El Pulque se asocia con Mayahuel. (Foto: Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

9na Edición: Expresión Creativa

Esta edición, agendada para el 4 y 5 de julio, es para sacar el lado artístico: talleres creativos y actividades donde el pulque y el mezcal se vuelven inspiración y sacan al artista que llevas dentro son algo de lo que tienen preparado.

Es ideal para ir con amigos, pareja o la familia, y que todos aprendan sobre estas bebidas a la vez que la disfrutan en jicarita o vaso. Aquí te llevas tu segundo sello.

Edición Especial – 10ma: Catas y Maridajes

El gran cierre del evento, que además será la tercera edición del año, está programado para el fin del semana del 5 y 6 de septiembre.

Viene acompañada de catas y maridajes para descubrir sabores, aromas y combinaciones que te van a sorprender, además de los antojitos y alimentos típicos que ya conoces.

Y si ya traes tus tres sellitos (el último se otorga en esta edición), tendrás la oportunidad de un pase directo a la Experiencia VIP de cierre, pero recuerda que es solo para los que vayan a las tres ediciones.

El mezcal es uno de los protagonistas en este festival. (Foto: Especial)

¿Dónde va a ser y cuánto cuesta el boleto?

Todas las ediciones del Festival del Pulque, Gastronomía típica y Mezcal 2026 serán en Doméstico, un bar de la CDMX que alberga diferentes eventos culturales, bazares de diseño, exposiciones de arte y algunos eventos musicales, está ubicado en el corazón de la colonia Hipódromo Condesa.

Para cada edición, el boleto tiene un costo de 60 pesos en preventa, que puedes comprar en la página de Adelitas Empresarias directamente. El precio de boleto para niño y personas con credencial del INAPAM es de 30 pesos. Toma en cuenta que el costo de comisión es de 1.50 para boleto general, y 75 centavos para los boletos de menores e INAPAM.

Si eres desidioso y prefieres esperar al día del evento también puedes comprar tu entrada en taquilla con un costo de 80 pesos. Y dependiendo de la edición, es lo que incluye tu boleto:

Edición marzo: Jicarita para degustación y talleres de experiencia creativa (cupo limitado)

Edición julio: Jicarita para degustación, performance artístico (cupo limitado) y taller (cupo limitado)

Edición septiembre: Jicarita para degustación, catas (cupo limitado) o maridajes (cupo limitado).

Las diferentes ediciones de la feria cuentan con amenidades distintas.

Paso a paso para obtener tus boletos en preventa o registro:

En caso de que quieras comprar en preventa y asegurar tu lugar en el evento, debes ingresar al sitio oficial de Adelitas Empresarias, y ahí seguir las instrucciones:

Ingresa a “Próximos eventos”

Selecciona la fecha de tu interés

Llena tus datos generales.

Llegará a tu email un correo de confirmación. En caso de no encontrar en bandeja el email, búscalo en spam.

​Para llegar en transporte público, el metro más cercano es Chilpancingo (línea 9, café), mientras en Metrobús, las estaciones Sonora y Álvaro Obregón de la línea 1 (roja) te dejan más cerca.