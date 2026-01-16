‘El acoso va subiendo’: ¿Cuánto cuesta comer en La Sombra del Sabino, cafetería donde increparon a Noroña?

La Sombra del Sabino busca ser más que una cafetería, ya que ofrece actividades artísticas y culturales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña no ha tenido las mejores experiencias al comer fuera de casa. Luego de recibir abucheos por parte de comensales en El Mesón de Chucho El Roto, en Querétaro, vivió una situación desagradable en Tepoztlán.

El político de Morena afirmó que enfrentó una situación de acoso cuando acudió a comer a La Sombra del Sabino, una cafetería popular en el Pueblo Mágico del estado de Morelos, donde, a su consideración, sirven “los mejores molletes”.

Más allá del incidente, La Sombra del Sabino es un restaurante con 20 años de historia en Tepoztlán y es más que una cafetería, ya que también ofrece actividades artísticas y culturales, como presentaciones de libros.

¿Cómo es La Sombra del Sabino a donde fue Noroña?

Lejos de sus gustos por restaurantes de lujo como La Cantina, en Palacio de Hierro, La Sombra del Sabino es una cafetería local y sencilla que abrió sus puertas a finales de 2005, según explica el propio establecimiento en su sitio web.

El negocio fue idea de Susan, quien decidió vivir en México tras contraer matrimonio con Tomás: “Su papá es arquitecto y tenía un trabajo en Tepoztlán. Vinimos de visita y me enamoré”, comentó la propietaria en entrevista con Don Karp.

Tiempo después, se mudó de forma definitiva al Pueblo Mágico y buscó la manera de desarrollar un proyecto más creativo a nivel profesional. Fue entonces cuando formó una alianza con dos amigas, quienes aportaron distintas visiones al negocio.

“Bridget quería tener un espacio con revistas y libros seleccionados, con brownies y té; Sheila estaba interesada en usar algunas de sus habilidades después de jubilarse de L’Oréal”, relató Susan.

La Sombra del Sabino es un restaurante amplio, en donde las mesas para comer están al exterior y en el interior se imparten talleres. (Foto: Captura de pantalla)

El camino fue claro: una cafetería. Así nació La Sombra del Sabino en 2005, concebida como un espacio de intercambio cultural. En el lugar se imparten talleres, se realizan actividades infantiles y presentaciones de libros.

Además de ofrecer desayunos y comidas, el restaurante pone sus instalaciones a disposición para bazares y eventos, mientras los comensales disfrutan de los platillos y de artistas locales que se presentan en vivo.

El negocio es amplio, ya que las mesas están distribuidas en un patio trasero que, de acuerdo con Noroña, es “un espacio ajardinado, con vista a las montañas”. En el interior, hay una extensa colección de libros y piezas de arte.

¿Qué le pasó a Noroña en La Sombra del Sabino?

Gerardo Fernández Noroña afirmó que visita La Sombra del Sabino con frecuencia cada vez que se encuentra en Morelos. Así lo relató en una transmisión en vivo en su canal de YouTube, realizada el pasado 9 de enero.

“Por lo menos voy una vez a la semana si estoy en Tepoztlán, sobre todo jueves y viernes, porque sábado y domingo ando de gira siempre”, comentó en su video, en el que explicó que acude principalmente por el sabor de sus platillos.

“Es un lugar que nos gusta mucho (…) Tiene los mejores molletes del universo”, afirmó. Como es habitual, acudió a desayunar; sin embargo, se encontró con una mujer que intentó fotografiarlo para evidenciar el restaurante en el que se encontraba.

Una acción que le pareció desproporcionada. “Una mujer me quería tomar fotos porque estaba ahí, o sea, ¡ridículo, La Sombra del Sabino!”, comentó. La mala experiencia no terminó ahí.

Posteriormente, llegó otro ciudadano. “Otro tipo llegó diciendo que somos ‘narcogobierno’, en un espacio en el que siempre hemos estado bien tranquilos”, relató Noroña, quien calificó estas situaciones como acoso.

“Es un nivel de acoso que va subiendo, promovido por (…) toda esta histeria que genera la derecha fascista”, señaló, y agregó que le parecen absurdas las acusaciones de ese tipo.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en La Sombra del Sabino?

Tal como señaló Noroña, el restaurante ofrece molletes y una amplia variedad de desayunos completos que van desde pan francés hasta los clásicos chilaquiles, servidos con pollo o huevo.

La carta de La Sombra del Sabino también incluye sándwiches, opciones veganas, paninis y postres. Los precios van desde 220 pesos, por platillos como el desayuno inglés, hasta 260 pesos por el emparedado de roast beef.

La Sombra del Sabino tiene una librería en su interior, además se hacen bazares y exhibición de arte. (Foto: Captura de pantalla)

El lugar también ofrece desayunos completos por 250 pesos, que incluyen un platillo a elegir de la carta, acompañado de jugo de naranja, café americano y un plato de fruta fresca. Algunos precios del menú son los siguientes:

Desayuno a la carta

Hot cakes con miel y mantequilla: 220 pesos

Huevos a la benedictina: 220 pesos

Pan francés: 220 pesos

Crepas: 220 pesos

Desayuno inglés: 220 pesos

Enchiladas: 220 pesos

Molletes: 220 pesos

Ensaladas

Balance (lechuga, verduras, salmón y queso): 240 pesos

Coté Sud (tipo griega con lechuga, jitomate, pepino, cebolla, aceitunas negras, pimiento rojo y queso): 220 pesos

Platos fuertes

New Yorker (sándwich de salmón ahumado con queso crema): 240 pesos

Gourmet (sándwich de jamón y queso de cabra): 220 pesos

Cecina (con nopales, guacamole y tortillas): 240 pesos

Milanesa de res con papas: 240 pesos

Roast beef: 260 pesos

Sándwich de hummus: 220 pesos

Pasta carbonara: 240 pesos

Cochinita pibil: 240 pesos

Los postres incluyen helados, pasteles, brownies y galletas, con precios que van de los 50 a los 100 pesos. Comer en La Sombra del Sabino puede costar alrededor de 300 pesos por persona, considerando un platillo sencillo y un postre.

¿Dónde está el restaurante donde increparon a Noroña?

La Sombra del Sabino se encuentra en Prolongación Zaragoza número 450, barrio Santo Domingo, en Tepoztlán, Morelos. El restaurante abre de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.