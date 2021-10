Winona Ryder: La actriz de Hollywood que logró resurgir de las cenizas, cual fénix

Un 29 de octubre de 1971 nació Winona Laura Horowitz, más conocida como Winona Ryder, actriz de origen estadounidense que a lo largo de sus 50 años de vida ha sido dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro.

La actriz cumple medio siglo de vida que no ha sido tan fácil: si bien comenzó su carrera con el pie derecho y en la década de los ochenta y noventa era una de las actrices más socorridas en Hollywood, también ha vivido capítulos turbios, como el que protagonizó hace 20 años al ser detenida por ser captada robado artículos en una tienda de lujo, lo cual pausó su carrera durante algunos años.

Repasemos un poco su vida y cómo fue su regreso a la pantalla después de haber pasado por un escándalo que pusiera en pausa el ascenso que estaba teniendo en años previos.

INFANCIA

Winona nació en la ciudad de Winona, en Minessota, misma que le diera su nombre y la viera crecer durante sus primeros siete años de vida, pues después se fue a California con su familia; en la escuela sufrió de bullying, por lo que decidió tomar clases en casa y a los doce años comenzó a tomar clases de teatro en el American Conservatory Theater, en San Francisco.

SUS ‘PRIMEROS PININOS’

A partir de ahí la actuación se convirtió en su pasión, y ello lo reflejaba en todas sus actuaciones; empezó a aparecer en cine desde muy pequeña, pues a los 14 años debutó con la cinta ‘Lucas’ (1986), donde interpreta a la típica niña-adolescente enamorada.

Desde este filme decidió que su seudónimo sería ‘Winona Ryder’ en honor a Mitch Ryder, vocalista de la banda The Detroit Wheels, que también era uno de los músicos favoritos de su padre.

Después vendría la cinta ‘Square Dance’ (1987), aunque no fue tan popular. Sin embargo, ‘Beetlejuice’ (1988) sería el empujoncito que necesitaba su carrera para comenzar a recibir más propuestas de trabajo. A finales de la década conoció al actor Jhonny Deep, con quien mantendría una relación de tres años y quien fuera su compañero en la cinta ‘El Joven Manos de Tijera’ (1990).

LA CÚSPIDE DEL ÉXITO

‘Drácula, de Bram Stoker’ (1992), ‘The Age of Innocence’ (1993), ‘Little Women’ (1994), ‘Boys’ (1996) y ‘Alien: Resurrection’ (1997) y ‘Girl, Interrupted’ (1999) son algunas de las producciones en las que participó en esa década y que le valieran para hacerse acreedora de dos nominaciones al Óscar.

El término del milenio trajo consigo buenas noticias para Ryder, pues en octubre del año 2000, la actriz recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, con lo que reforzaba su título como una de las estrellas más importantes del momento.

EL LADO ‘B’ DE SU VIDA: LA CLEPTOMANÍA

Solo una situación muy difícil podría apagar el brillo de la actriz. Y pasó. Resulta que en 2001 fue arrestada por la policía de Los Ángeles luego de que una cámara la captara robando accesorios de la tienda Saks Fifth Avenue. El total de los artículos sustraídos fue de 4,700 dólares; en ese entonces, equivaldría a unos 45 mil pesos mexicanos. ¿Por qué lo hizo? La actriz padecía en ese entonces de cleptomanía.

Aquí hubo una buena y una mala: la buena es que, afortunadamente, la actriz solo fue sentenciada a tres años de libertad condicional, 480 horas de trabajo comunitario y una multa de 3,700 dólares, así como una devolución de 6,355 dólares para la tienda.

La mala es que la situación la situó en el ojo del huracán y evidentemente le causó problemas en su carrera por el escándalo que provocó; las producciones fueron más duras para otorgarle papeles y aumentaron sus problemas de salud. Todas estas situaciones la obligaron de cierta manera a parar por unos años, mientras pensaba qué era lo que quería.

DE REGRESO

Después de tres años, en 2004, Winona Ryder regresó a la pantalla con participaciones pequeñas en algunas cintas; incluso una de ellas fue sin créditos. Lo primero que vimos de ella tras su regreso fueron las cintas ‘The Heart Is Deceitful Above All Things’ (2004), ‘The Darwin Awards’ (2006) y ‘A Scanner Darkly’ (2006).

COMO EL AVE FÉNIX: RENACIÓ DE LAS CENIZAS

Poco a poco fue retomando el vuelo de nueva cuenta, y la próxima producción de gran peso llegaría en 2009 siendo la madre de Spock, Amanda Grayson, en el remake de ‘Star Trek’. Después llegó ‘El Cisne Negro’ (2010), y dos años después ‘Frankenweenie’ (2012), donde colaboró por tercera vez con Tim Burton.

Sin embargo, lo que la traería ‘de vuelta a la vida’ en el mundo de la actuación es su participación en la serie ‘Stranger Things’, donde interpreta a Joyce Byers, la madre de Will y Jonathan Byers; trabaja en Melvald’s General Store en el centro de Hawkins, Indiana.

Como sabemos, la serie ha sido un éxito desde su estreno, y ahora que se encuentra en su cuarta temporada podemos ver en pantalla a una Winona Ryder más madura, centrada y consciente, pero sobre todo feliz de poder seguir haciendo lo que más ama, a pesar de los tropiezos que había tenido en el pasado y todas las situaciones de bullying y señalamientos que se han hecho a su persona.