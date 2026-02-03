Pedro Torres pidió grabar sus últimas horas de vida: ‘Estaba desahuciado, quería un documental’

Pedro Torres era un productor conocido por ser la mente detrás de 'Big Brother'. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

El productor Pedro Torres tenía el deseo de grabar sus últimas horas de vida para la realización de un documental acerca de su vida... y de su muerte.

Pedro Torres murió el 30 de enero de 2026, luego de una enfermedad degenerativa que ocasionó su fallecimiento a los 72 años.

Pero uno de los deseos de la expareja de Lucía Méndez es que quería una bioserie o un texto biográfico porque se consideraba “un ególatra” y buscaba que se hablara de su vida.

Pedro Torres falleció el 30 de enero, luego de ser diagnosticado con ELA. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

¿Por qué Pedro Torres pidió que grabaran sus últimas horas de vida?

El periodista Alberto Tavira contó, para Ventaneando, que el productor Pedro Torres lo contactó para platicar acerca de un proyecto biográfico acerca del creador de Big Brother, luego de que fuera declarado “desahuciado”.

“Recibí una llamada telefónica de Pedro Torres para ir a comer a su departamento, me informa que está desahuciado a consecuencia de una enfermedad y me buscó para hacer en colaboración un documental de su vida, pero tenía una fijación de que se mencionaran los últimos momentos de su vida”.

Torres lo invitó a comer a su departamento en Polanco luego de la publicación del libro Por debajo de la mesa, donde Tavira menciona la relación del cantante Luis Miguel con los políticos mexicanos.

“Trabajamos también en un libro, pero de pronto vino el desafortunado desenlace (...) él dejó instrucciones precisas de su funeral, tenía su voluntad anticipada, quería fotos de su muerte, porque seguro generaba rating”, contó el periodista para el programa de Pati Chapoy este martes.

De acuerdo con los conductores de Ventaneando, esta fue la razón por la cual los hijos del productor de realities shows tomaron fotos del féretro y de su funeral, acciones que fueron criticadas.

El proyecto para la serie documental o biográfica no se pudo completar debido a la muerte de Pedro Torres.

“Desafortunadamente, no lo logró porque Pedro tenía una enfermedad que lo llevó a decaer en menos de un año, más o menos en 9 meses (...) quería que se grabaran las últimas 24 horas de su vida para incluirlas en un documental,” declaró Rosario Murrieta, conductora de Ventaneando, este 3 de febrero.

Falleció Pedro Torres a los 73 años. (@ptorres)

¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres?

Pedro Torres padecía una enfermedad llamada ELA (esclerosis lateral amiotrófica), un padecimiento degenerativo que afecta principalmente las neuronas del cerebro y la médula espinal, informó MayoClinic.

Los síntomas que se presenten con mayor frecuencia son los siguientes:

Dificultad para caminar

Problemas para respirar

Dicultad para tragar

Náuseas

Debilidad

Problemas para hablar

Aumento de las probabilidades de asfixia

Según Tavira: “El médico no tuvo la sensibilidad para comunicarles que Pedro Torres tenía una enfermedad degenerativa y no curable”.

De acuerdo con Medline plus no se conoce una causa aparente para el desarrollo de este problema de salud, además no existe un tratamiento para curarla, únicamente hay fármacos para tratar los síntomas, mejorar la calidad de vida y ayudar a los pacientes a postergar su muerte.