Cierra registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Quiénes pueden inscribirse este fin de semana?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas sociales creados por la presidenta Claudia Sheinbaum para las mexicanas adultas mayores en México que buscan mejorar su autonomía económica.

Si tienes 63 o 64 años y no cuentas con otro tipo de pensión, este programa del Gobierno de México puede ser la solución que has estado esperando.

Sin embargo, el tiempo se agota, ya que el registro finaliza este fin de semana para recibir un apoyo bimestral de 3 mil pesos de uno de los programas sociales del Gobierno.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y qué requisitos debes cumplir para recibirla?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social diseñado para fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas que aún no son elegibles por edad para la Pensión del Bienestar.

Para ser beneficiaria de este programa, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Ser mexicana por nacimiento o naturalización y residente en territorio nacional.

No contar con una pensión contributiva de ninguna institución pública o privada.

Presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar abrió desde el 1 de agosto. Sin embargo, los últimos días de registro son cruciales, ya que muchas mujeres aún no han completado su inscripción.

Es importante que acudas a los módulos de atención de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido para facilitar el proceso. De acuerdo con el calendario, este viernes 29 de agosto se pueden inscribir:

Apellidos con S como Sánchez.

T como en Torres.

U como en Ulloa.

V como en Villa.

W como en Wilson.

X como en X icotencatl.

Y como en Yunes.

Z como en Zapata.

Si no has podido registrarte en tu día asignado, tendrás la oportunidad de hacerlo el sábado 30 de agosto, cuando se atenderán todas las letras.

¿Dónde se hace el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar habilitados en todo el país. Es fundamental que acudas al módulo correspondiente a tu localidad. Puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio a través del portal de la Secretaría de Bienestar.

Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 10:00 am a 4:00 pm. Durante los últimos días, se espera que haya una alta afluencia de personas, por lo que es recomendable acudir lo más temprano posible.

¿Qué documentos debes llevar para hacer el trámite de la Pensión Mujeres Bienestar?

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número de teléfono de contacto.

Una vez que completes tu registro, las nuevas beneficiarias serán contactadas por la Secretaría de Bienestar para recibir su Tarjeta de Bienestar. Este proceso se llevará a cabo durante las semanas siguientes al cierre del registro.

Es importante destacar que, al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente al padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que aumentó a 6 mil 200 pesos cada dos meses este año.