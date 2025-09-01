Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2025: ¿Qué día te depositan en septiembre según tu apellido?

El pago de la Pensión del Bienestar se hará desde el lunes 1 hasta el jueves 25 de septiembre, informó la Secretaría del Bienestar.

¡Ya hay calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores! La Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósito para el bimestre septiembre-octubre.

A pesar de que no hubo conferencia ‘mañanera’ por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar a través de sus redes sociales.

Los pagos comenzarán a partir de este lunes 1 y hasta el próximo 25 de septiembre. Estas son las fechas del calendario que corresponden a la letra del primer apellido:

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.

Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Apellidos con la letra B. Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Viernes 5 de septiembre: Apellidos que inician con las letras D, E, F.

Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

La Pensión del Bienestar está dirigida a los adultos mayores a partir de 65 años y también beneficia a personas con alguna discapacidad.

A partir de los 65 años, los adultos mayores reciben un pago bimestral de 6 mil 200 pesos bimestrales, mientras que las personas con discapacidad obtienen un monto de 3 mil 200 pesos bimestrales.

En caso de tener duda sobre tu fecha exacta de depósito, también es posible consultarla desde la página de internet de la Secretaría del Bienestar.

Para ello es necesario ingresar tu CURP en el portal oficial o acudir a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.

¿Cómo consultar el saldo de la Pensión Bienestar para adultos mayores?

Los beneficiarios pueden consultar su saldo a través de cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación del mismo banco.

Es importante mantener la tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y verificar que esté activa para evitar contratiempos. Otras recomendaciones son: