Pensión del Bienestar 2025: ¿Cuándo publicarán el calendario de pagos de septiembre-octubre?

Conoce cómo se espera que sea el esquema de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre-octubre.

Ya falta poco para que den a conocer el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de este año.

Si eres beneficiario de la pensión, toma en cuenta que se trata del penúltimo pago de este año y equivale a dos mensualidades del apoyo social que entrega el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar es una de las informaciones más esperadas por millones de beneficiarios en México. Con la llegada de este bimestre, los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras tengan dudas sobre las fechas exactas en las que caerán sus apoyos económicos.

¿Qué es la Pensión del Bienestar y a quiénes beneficia?

La Pensión del Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México para garantizar un ingreso básico a los sectores más vulnerables de la población. Este programa está diseñado para apoyar a:

Adultos mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Mujeres de 60 a 64 años.

Madres trabajadoras con hijos menores de 4 años.

El objetivo principal es asegurar que estos grupos tengan acceso a recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

¿Cuándo se publicará el calendario de pagos de la pensión del bienestar?

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, es la responsable de anunciar el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

Se espera que este calendario sea publicado en los primeros días de septiembre. Este anuncio será crucial para que los beneficiarios sepan exactamente cuándo recibirán sus apoyos económicos.

Posible calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre-octubre

Aunque el calendario de pensiones oficial aún no ha sido confirmado, se anticipa que seguirá un esquema similar al de bimestres anteriores.

A continuación, se detalla un posible calendario de pagos a partir del día en el que comiencen a depositarse:

Día 1: Personas con apellido que inicia con la letra A .

. Día 2: Apellidos que comienzan con B .

. Días 3 y 4: Beneficiarios cuyos apellidos inician con C .

. Día 5: Apellidos que comienzan con D, E y F .

. Día 8: Apellidos que inician con G .

. Día 9: Apellidos que empiezan con H .

. Día 10: Apellidos que comienzan con I, J y K .

. Día 11: Apellidos que inician con L .

. Día 12: Apellidos que comienzan con M .

. Día 15: Apellidos que inician con N, Ñ y O .

. Día 16: Apellidos que empiezan con P y Q .

. Días 18 y 19: Apellidos que comienzan con R .

. Día 22: Apellidos que inician con S .

. Día 23: Apellidos que comienzan con T, U y V .

. Día 24: Apellidos que inician con W, X, Y y Z.

Montos de la Pensión del Bienestar para septiembre-octubre de 2025

Los montos que recibirán los beneficiarios de las pensiones para adultos mayores en México, así como otros sectores en este bimestre son los siguientes:

Adultos mayores: 6 mil 200 pesos.

Personas con discapacidad: 3 mil 200 pesos.

Madres trabajadoras: entre mil 800 a 3 mil 600 pesos, dependiendo del número de hijos.

Mujeres de 60 a 64 años: 3 mil pesos.

Estos montos son parte del compromiso del Gobierno Federal para asegurar un ingreso básico y garantizar una vejez digna a quienes lo necesiten.

¿Cómo se realizará el pago de la Pensión del Bienestar?

Los pagos de la Pensión del Bienestar para personas retiradas se realizan mediante transferencia directa a la Tarjeta del Bienestar. Esta tarjeta es utilizada para realizar retiros en cajeros automáticos o para hacer pagos en establecimientos.

Es importante mencionar que los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los fondos permanecerán disponibles en su cuenta.

Consejos para beneficiarios de la Pensión del Bienestar

Estos son algunos tips para que evites contratiempos al retirar el pago de la Pensión del Bienestar.