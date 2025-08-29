¡Se acaba el registro para Pensión del Bienestar: ¿Qué apellidos se registran HOY 20 de agosto?

La Pensión del Bienestar aumentará el próximo año, esto debido a que es un derecho constitucional.

¡Se te acaba el tiempo para registrarse a la Pensión del Bienestar! Si cumpliste 65 años en julio o este mes, puedes inscribirte para recibir el pago bimestral de 6 mil 200 pesos.

La Pensión del Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México, diseñado para garantizar una vejez digna y segura para todos los adultos mayores.

La Secretaría del Bienestar se encarga de gestionar este programa, que busca proporcionar un ingreso básico para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Pensión del Bienestar?

Para inscribirte en la Pensión del Bienestar, debes cumplir con los siguientes requisitos y llevar estos documentos.

Tener 65 años cumplidos al momento del registro.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad).

CURP (Clave Única de Registro de Población) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial).

Teléfono de contacto, tanto celular como fijo.

Calendario de registro para la Pensión del Bienestar

El registro para la Pensión del Bienestar se organiza por la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Aquí te mostramos cómo quedó el calendario para la última semana de agosto.

Lunes 25 de agosto: Apellidos que inician con A, B o C.

Martes 26 de agosto: D, E, F, G, H.

Miércoles 27 de agosto: I, J, K, L, M.

Jueves 28 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 30 de agosto: Todas las letras.

El horario de atención en los módulos del Bienestar es de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

¿Cómo realizar el registro para la Pensión del Bienestar?

Para llevar a cabo tu registro, sigue estos pasos:

Reúne toda la documentación necesaria en original y copia.

Localiza el módulo de registro más cercano a tu domicilio a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

Acude al módulo en la fecha que corresponde según la letra de tu apellido.

Completa el formulario de inscripción y entrega la documentación requerida.

¿Qué sucede después de completar el registro de la Pensión del Bienestar?

Recibirás una tarjeta del Banco del Bienestar, en la cual se depositarán los pagos bimestrales de 6 mil 200 pesos.

Esta tarjeta no solo te permite retirar efectivo en cajeros automáticos y ventanillas, sino que también la puedes utilizar para realizar compras en establecimientos que la acepten.