Calendario de registro de la Pensión del Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben este jueves 28 de agosto?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar será presentado la próxima semana en la 'mañanera'.

¡Se acaba el tiempo para que te registres a la Pensión del Bienestar! Este jueves 28 de agosto, un nuevo grupo de apellidos tienen ‘luz verde’ para hacer su trámite y ser parte del padrón de los programas del Bienestar.

¿Cumpliste 65 años en julio o agosto? Entonces ya tienes derecho a recibir el apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos que el Gobierno de México da a más de 12 millones de personas adultas mayores.

¿Quiénes se registran a la Pensión del Bienestar HOY 28 de agosto?

De acuerdo con el calendario de registros de la Pensión del Bienestar presentado por la secretaria Ariadna Montiel, este día pueden inscribirse las personas cuyo primer apellido inicie con:

N como en Noroña.

O como Ordaz.

P como Padrón.

Q como Quezada.

R como Ramos.

Documentos y requisitos para el registro de la Pensión del Bienestar

La Secretaría del Bienestar pide a los solicitantes que para hacer el trámite, lleven original y copia de los siguientes documentos

¿Dónde y cómo registrarse para la Pensión del Bienestar?

El registro se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar, que abren de 10:00 a 16:00 horas. Para encontrar el módulo más cercano, las personas adultas mayores solo tienen que visitar el sitio web de la Secretaría del Bienestar y mencionar en qué estado y municipio viven.

El proceso de inscripción es sencillo, pero es importante acudir en la fecha correspondiente para cada grupo de apellidos. Asegúrate de llegar temprano para evitar largas filas. Si no puedes asistir de manera presencial, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria a través del mismo portal de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuánto termina el registro de la Pensión del Bienestar?

El registro para la Pensión del Bienestar se cerrará el próximo sábado 30 de agosto, día en el que se podrán registrar todos los adultos mayores interesados, sin importar con qué letra inicia su apellido.

Si tienes preguntas sobre el proceso de registro o necesitas información adicional, puedes consultar el estatus de tu registro o ubicar el módulo más cercano a través del sitio web de la Secretaría de Bienestar o comunicarte con la Línea del Bienestar al 800 639 42 64.

Quienes ya se hayan registrado a la Pensión del Bienestar o lo hagan en los siguientes días recibirán su pago inicial en septiembre.