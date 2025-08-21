Calendario Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué apellidos se registran HOY 21 de agosto?

La Pensión del Bienestar subirá para 2026, esto debido a que constitucionalmente, el Gobierno debe aumentar el apoyo año con año.

El registro a la Pensión del Bienestar se reabrió esta semana y es una oportunidad crucial para que las personas adultas mayores que cumplieron o van a cumplir 65 años reciban un apoyo de 6 mil 200 pesos.

Las inscripciones para la Pensión del Bienestar estarán abiertas en lo que resta de agosto y quienes se anoten recibirán su primer pago en septiembre. El calendario de pagos para ese mes será anunciado en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.

¿Qué es la Pensión del Bienestar?

La Pensión del Bienestar es un programa del Gobierno de México creado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibe su pago en Palenque.

Diseñado para proporcionar apoyo económico a personas adultas mayores por sus contribuciones a México, este programa busca garantizar una vejez digna y plena.

El Gobierno distribuye el apoyo de 6 mil 200 pesos cada dos meses, por lo que los más de 12 millones de beneficiarios pueden recibir más de 37 mil pesos al año.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión del Bienestar hoy 21 de agosto?

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, organiza la inscripción para la Pensión del Bienestar por grupo de apellidos.

Este jueves 21 de agosto, pueden registrarse las personas cuyo primer apellido inicie con las letras:

N como en Núñez.

O como Ortega.

P como Pérez.

Q como Quiroga.

R como Rodríguez.

Es fundamental que los solicitantes acudan a los Módulos de Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado, y respeten el día asignado para su registro.

Documentos para el registro de la Pensión del Bienestar

Para inscribirte en la Pensión del Bienestar, es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

CURP (Clave Única de Registro de Población) actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses) como recibos de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Teléfono de contacto, tanto celular como de casa.

Si no puedes realizar el trámite personalmente, puedes solicitar una visita de domicilio a la Secretaría del Bienestar para que personal de la dependencia tome tus datos en casa.

¿Dónde se hace el registro para la Pensión del Bienestar?

Los registros se llevan a cabo en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país.

Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio, puedes visitar el sitio web oficial del Gobierno de México, en la sección de Bienestar. Una vez allí, solo necesitas seleccionar tu entidad y municipio para obtener la dirección exacta del módulo correspondiente.

¿Cómo queda el calendario de registro de Pensión del Bienestar para la semana?

Las fechas asignadas para agosto de 2025 son las siguientes:

Viernes 22 de agosto: Apellidos que comienzan con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 23 de agosto: Inscripción abierta para todas las letras.

Para la próxima semana, el orden de registro se vuelve a repetir, por lo que el lunes 25 de agosto se inscribirán los apellidos que comienzan con A, B, C; martes 26 de agosto, los que inician con D, E, F, G, H; miércoles 27 de agosto, los que comienzan con I, J, K, L, M.