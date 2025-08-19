Registro de la Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes se inscriben HOY 19 de agosto?

La Pensión del Bienestar es un apoyo de 6 mil 200 pesos que se entrega cada dos meses. La siguiente fecha de distribución es en septiembre.

El nuevo registro para la Pensión del Bienestar, un apoyo de 6 mil 200 pesos que se entrega cada bimestre, reinició esta semana con un anuncio en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.

Los registros para la Pensión del Bienestar se harán en varias fechas durante el mes de agosto. ¿Te toca inscribirte este martes 19 de agosto? Conoce los detalles sobre quiénes SÍ pueden hacer su trámite hoy.

¿Qué apellidos se registran para la Pensión del Bienestar este 19 de agosto?

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, reveló un calendario que facilita a los ciudadanos saber cuándo deben acudir a los módulos de registro.

“Cada 2 meses, se registran los adultos mayores que cumplen 65 años. Ahora este registro casi es de los hombres, porque las mujeres ya vendrán inscritas desde los 60 años”, dijo en referencia a la Pensión Mujeres Bienestar.

El calendario de registro para la Pensión del Bienestar se basa en la letra inicial del apellido de los solicitantes. Para este martes 19 de agosto se inscribirán:

Los apellidos que inicien con D, como Díaz:

Apellidos con E, como Escalante.

Apellidos con F, como Fonseca.

Apellidos con G, como Gómez

Apellidos con H, como Hernández.

Para lo que resta de la semana, el registro para la Pensión del Bienestar 2025 está organizado de la siguiente manera:

I, J, K, L y M: Miércoles 20 de agosto .

. N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 de agosto .

. S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 de agosto .

. Todas las letras: Sábado 23 de agosto.

¿Qué requisitos debes cumplir para inscribirte a la Pensión del Bienestar?

Los solicitantes deben presentar ciertos documentos en los módulos de la Secretaría del Bienestar, cuyas direcciones puedes consultar en esta liga.

Estos son los documentos que debes llevar a tu centro más cercano para tramitar el apoyo de 6 mil 200 pesos:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Acta de nacimiento legible.

CURP (Clave Única de Registro de Población) actualizada.

Comprobante de domicilio que no sea mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, etc.).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Es importante que todos los documentos sean presentados en original y copia para su verificación.

¿Qué pasa si no puedo acudir el día que me toca?

La Secretaría del Bienestar toma en cuenta que algunos solicitantes pueden tener dificultades para acudir a los módulos de registro en la fecha asignada debido a enfermedades o problemas de movilidad.

Si esa es tu situación, puedes pedir una visita a domicilio a través de la página de la Secretaría de Bienestar.

Además, si no puedes acudir en la fecha que te corresponde por la letra inicial de tu apellido, hay una opción para inscribirte el sábado, cuando se registrarán todas las letras.

¿En qué horarios abrirán los módulos para la inscripción de la Pensión del Bienestar?

Los módulos de registro de la Pensión del Bienestar abrirán en un horario de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas.

Es recomendable que los solicitantes consulten la ubicación de su módulo más cercano a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar. De esta manera, podrás asegurarte de que estás acudiendo al lugar correcto.