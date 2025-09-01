Pensión del Bienestar inicia distribución de pagos: ¿A qué apellidos les toca del 2 al 5 de septiembre?

La Pensión del Bienestar tiene sus antecedentes en el apoyo que el expresidente López Obrador entregaba a adultos mayores cuando era jefe de Gobierno.

La Secretaría del Bienestar reveló ya el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre, el quinto de seis depósitos que se distribuyen a más de 12 millones de personas adultas mayores.

En la primera semana de septiembre, muchos beneficiarios se preguntan cuándo recibirán su apoyo. El calendario de dispersión se implementa de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno.

¿Cuáles son los programas de Bienestar del Gobierno?

La Pensión del Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México para dar un ingreso básico a las personas adultas mayores.

De todos los programas del Bienestar, la Pensión para adultos mayores es el más conocido y el que más beneficiarios tiene, pero también hay otros apoyos como:

Los montos de apoyo son significativos. Por ejemplo, los adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales, mientras que las madres trabajadoras pueden recibir hasta 3 mil 720 pesos, dependiendo de la cantidad de hijos a su cargo.

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas nuevos del Bienestar, consta de un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses.

Pagos de la Pensión del Bienestar: Depósitos del 2 al 6 de septiembre

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, publicó las fechas exactas en que se realizarán los depósitos a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar.

El calendario de pagos se organiza alfabéticamente de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario. Para la primera semana de septiembre, los depósitos se harán de la siguiente manera:

Apellidos que inician con A : Lunes 1 de septiembre.

: Lunes 1 de septiembre. Apellidos con B : Martes 2 de septiembre.

: Martes 2 de septiembre. Apellidos con C : Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre. Apellidos con D, E, F: Viernes 5 de septiembre.

Este sistema de dispersión permite una organización más eficiente en la entrega de apoyos, asegurando que los beneficiarios reciban su dinero de manera ordenada y en el tiempo estipulado.

¿Dónde te depositan la Pensión del Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico de diversas maneras. El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, que se puede utilizar en cajeros automáticos o para realizar pagos en establecimientos.

1. Para retirar efectivo en un cajero automático:

Inserta tu tarjeta y teclea tu NIP.

Selecciona ‘Retiro de efectivo’.

Elige el monto a retirar.

Imprime el comprobante si lo deseas y retira tu efectivo.

2. También existe la opción de retirar el dinero en otras entidades bancarias, aunque es importante tener en cuenta que pueden aplicar cargos adicionales por este servicio.

Mantén tu Tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y verifica que esté activa, y si ya pasó tu fecha de pago y aún no recibes el depósito, ve a tu Módulo del Bienestar más cercano para aclarar dudas.