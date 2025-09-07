Rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum: 132 mil personas atestiguan primera gira

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo la primera parte de su gira nacional para rendir cuentas al pueblo de México, luego de que el pasado lunes 1 de septiembre presentó su Primer Informe de Gobierno.

En estos tres días de la primera parte de esta gira nacional, más de 132 mil personas atestiguaron esta nueva forma de rendir cuentas al pueblo de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Concluimos la primera parte de la gira nacional para rendir cuentas a las y los mexicanos; hoy recorrimos Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Gracias por tanto cariño; amor con amor se paga”, publicó la mandataria en sus cuentas de redes sociales.

Esta primera parte de la gira comenzó el viernes 5 de septiembre en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, donde más de 50 mil personas fueron parte de este ejercicio democrático.

El sábado continuó el recorrido por Durango, Sonora y Nuevo León, donde más de 39 mil mexicanas y mexicanos estuvieron presentes en plazas públicas.

Este domingo, la jefa del Ejecutivo federal concluyó esta primera parte de la gira nacional de rendición con actos públicos masivos en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde se congregaron más de 43 mil personas.