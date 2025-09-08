Sheinbaum y las barreras no arancelarias

El miércoles de la semana pasada, la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard -las máximas autoridades en materia de comercio exterior e inversión extranjera en el país- recibieron nuevamente el mismo mensaje de parte de Estados Unidos: México debe corregir más de 50 barreras no arancelarias (BNAs) antes de iniciar la renegociación del TMEC. El secretario Marco Rubio le entregó a la presidenta la lista detallada durante la reunión que tuvieron en Palacio Nacional, mientras que diversos legisladores republicanos del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes identificaron las que consideran más importantes durante su encuentro con el secretario de Economía en el Capitolio.

Esta petición la había hecho en julio el Representante Comercial (USTR), que entregó a los funcionarios mexicanos que participan en las negociaciones arancelarias una lista en la que destacan los temas de energía y propiedad intelectual, indicando que era indispensable resolver todos esos obstáculos para poder tener un acuerdo. Desde entonces, Estados Unidos agregó nuevas quejas, complicando aún más la negociación. Y aunque Trump ha declarado que es necesario que Canadá permita el acceso a los bancos estadounidenses y elimine sus barreras a la importación de lácteos, el USTR no ha entregado una lista similar al equipo de Dominic LeBlanc, responsable canadiense del tema.

Luego de la llamada con Sheinbaum el 31 de julio, Trump publicó en Truth Social que México se había comprometido a terminar inmediatamente las muchas BNAs que tiene en vigor, sin especificar si se refería exclusivamente a la lista que se encuentra en el reporte 2025 sobre barreras comerciales, publicado por el USTR el 31 de marzo, mientras que Sheinbaum evadió las preguntas al respecto. En el informe presidencial que se entregó al congreso mexicano la semana pasada, se indica de manera muy escueta que el gobierno federal realizó “10 reuniones de coordinación con entidades de la administración pública federal que eliminaron BNAs con nuestros socios comerciales, facilitando el comercio desde el enfoque regulatorio”.

Las BNAs son medidas que aplica un gobierno que restringen el comercio y la inversión, que se implementan a través de normas, políticas y procedimientos que dificultan las importaciones, reducen la tasa de retorno del inversionista y generan incertidumbre. Su efectividad radica en que mientras los aranceles permiten que las importaciones continúen en tanto se pague el gravamen, estas medidas pueden minimizar o detener la importación de algún producto o servicio. Y en tanto que son obstáculos encubiertos o medidas que no se justifican en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes, constituyen violaciones al TMEC.

Sin duda, la remoción de las BNAs propiciaría un mayor comercio e inversión de Estados Unidos y Canadá hacia México. Por ejemplo, varias organizaciones del sector energético de Estados Unidos solicitaron al USTR, en 2021, iniciar consultas al amparo del capítulo 31 del TMEC luego de la aprobación de varias enmiendas a la Ley de la Industria Eléctrica, argumentando que dichos cambios eran violatorios del tratado y ponían en riesgo diversos proyectos de inversión por unos 30,000 millones de dólares que estaban listos para arrancar.

El verdadero problema de la remoción de las BNAs es que Sheinbaum tendría que derogar una serie de medidas promovidas por López Obrador, lo que representaría sino un rompimiento con su mentor y varios miembros del gabinete impuestos por el expresidente, si un importante distanciamiento. Por ejemplo, México no declaró durante la negociación del TMEC al litio como un sector protegido, por lo que la nacionalización de 2022 no tiene sustento en el tratado. De la misma manera, la insistencia del secretario de Agricultura Julio Berdegué, a quien López Obrador invitó a formar parte de su gabinete, de poner trabas a la importación de maíz transgénico no tiene sustento al no haber presentado México ninguna evidencia científica que soportara el argumento de que su consumo en humanos y animales es dañino.

No sabemos si la lista de BNAs que recibió Sheinbaum incluye la reforma judicial y el clima de violencia en el país por sus efectos sobre el ambiente de negocios y los incentivos para invertir. Pero la remoción de estas barreras representaría un reconocimiento de que la ideología de este gobierno no es compatible con el sistema de mercado que ha permitido el crecimiento de América del Norte durante los últimos 30 años.