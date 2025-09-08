¿AMLO sabía de la red de huachicol? En 2019 dijo que ‘el presidente está enterado de todas las tranzas’

El gobierno de AMLO es señalado por una red de huachicol en Tamaulipas.

¿Conocía la red de huachicol en Tamaulipas? En septiembre de 2019, durante un evento en Chihuahua, el expresidente Andrés Manuel López Obrador confesó que ningún acto de corrupción ocurre sin el visto bueno del presidente.

“Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede”, expresó hace seis años en conferencia de prensa.

Además, AMLO recordó que las “tranzas más grandes” son las que se hacían desde arriba porque entre más elevada la autoridad, más corrupción. “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo”, añadió.

Su frase fue polémica porque se dio a conocer una denuncia del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, quien habría destapado una red de huachicol dentro de la propia institución.

El exfuncionario durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ‘dio el pitazo’ para que Fiscalía General de la República (FGR) la investigara los presuntos involucrados en una organización dedicada al robo de combustible en Tamaulipas.

Incluso, García Harfuch y Gertz Manero reconocieron al almirante Rafael Ojeda y destacaron que fue él quien hace dos años denunció ante la FGR a una presunta red de corrupción al interior de la dependencia.

¿Qué sabemos del huachicol en Tamaulipas?

El huachicol se refiere al robo y contrabando de combustible, una actividad ilícita que ha crecido en México, especialmente en estados como Tamaulipas.

Esta práctica no solo afecta a la economía del país, sino que también alimenta la violencia y la corrupción en las instituciones. En Tamaulipas, la situación ha escalado a tal grado que se han detectado más de mil 100 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, convirtiendo al estado en uno de los principales focos de este delito.

Entre los 14 detenidos, destacan Manuel Roberto Farías Laguna, un vicealmirante de la Secretaría de Marina, y Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

Ambos son acusados de complicidad en una red de huachicol que ha causado pérdidas millonarias al estado. Las detenciones son el resultado de una larga investigación que se expuso la corrupción dentro de las instituciones.

También, derivado de las investigaciones, 20 personas (físicas y morales) fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. “Es una investigación en proceso y las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados”, dijo.