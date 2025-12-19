¿Monreal desobedece a Sheinbaum? Apoya la permanencia de plurinominales pero con ‘nueva fórmula’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que se busca una fórmula más democrática para asignar a los plurinominales. (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que respalda la permanencia de los diputados plurinominales y el método propuesto para su designación en el Congreso, contemplado en la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia con medios, Monreal hizo énfasis en que los plurinominales no deben eliminarse, ya que representan a las minorías, sino ajustarse mediante una “nueva fórmula” que garantice la representatividad y la proporcionalidad.

Aseguró que después de varias reuniones con la mandataria, ambos coincidieron en mantener esta figura dentro del proyecto de reforma electoral, pues “toda fuerza política dentro de los partidos debe tener representación”.

“En las reuniones que a veces tengo con la presidenta, Claudia Sheinbaum, hemos analizando lo de la representación proporcional. Ella coincide, y yo también, de que la representación de las minorías no se puede eliminar, de que todo aquel que tiene representación política en un partido, en una fuerza política dentro de los partidos, deben tener representación”, indicó.

Buscan nueva fórmula para asignación de plurinominales

El legislador señaló que el sistema actual deja demasiadas decisiones en manos de los dirigentes partidistas. Por ello, considera necesario vincular la asignación de plurinominales a procesos con mayor participación ciudadana, como listas votadas por la ciudadanía, y no únicamente decididas por la dirigencia.

“Lo que la presidenta dice es (...) disminuir los pluris, pero, sobre todo, vincular a procesos de mayor participación ciudadana a quienes resulten plurinominales, y no solo sea el dirigente del partido quien decida el acomodo de los plurinominales en las listas que se presentan en cada una de las cinco circunscripciones. Entonces, en ese sentido, yo la avalo, la respaldo, no necesitamos enfrentar una posición política”, aclaró.

Monreal explicó que aún no se han definido los detalles de esta “nueva fórmula”, pero afirmó que el objetivo es combinar la reducción de plurinominales con mecanismos más democráticos de selección, evitando la concentración de poder en la dirigencia de los partidos.

Financiamiento de partidos, otro tema clave en la reforma electoral

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro adelantó que otro de los temas complejos será el financiamiento de los partidos, especialmente para los aliados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El legislador indicó que estos temas —tanto la posible disminución de plurinominales como la asignación de recursos— podrían generar debates intensos dentro de la coalición. Sin embargo, confía en que se podrán alcanzar acuerdos sin fracturas graves.

“Porque algunos de ellos se han fortalecido y han crecido electoralmente, gracias al respaldo público. Y es para ellos una decisión que deben de tomar muy fuerte.”, agregó.