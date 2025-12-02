‘Hace ruido’ el PAN con Kenia

Luego de que ya la colocó su partido en el tablero de los presidenciables del PAN, la panista Kenia López Rabadán comenzó a “hacer ruido” en San Lázaro, comentaron morenistas en el Palacio Legislativo. Y es que no fue del agrado de los diputados de la ‘4T’ que ayer la presidenta de la Mesa Directiva afirmó que aún no hay acuerdos con todos los productores agrícolas sobre la Ley de Aguas y recibió en sus oficinas a representantes de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro –gobiernos panistas, obviamente–, entre otros, para escuchar sus quejas. Además, advirtió que se tienen que dictaminar también otras 22 iniciativas en materia de agua presentadas por diversos partidos. ¿Quién la candidateó era para ayudarla o para crearle problemas?

Momento incómodo con Singapur

Durante la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un momento incómodo. Resulta que la mandataria extendió la mano a la esposa del líder asiático, pero éste levantó el brazo marcando distancia. El momento, que quedó registrado por las cámaras, generó críticas en redes sociales porque el equipo presidencial no le explica a la presidenta Sheinbaum todos los protocolos de la visita y las costumbres de quienes son los huespedes del país.

La ‘ministra del pueblo’ sigue con la espada desenvainada

La ministra Lenia Batres sigue con todo contra los empresarios. Ahora propondrá, el jueves, validar una polémica resolución contra una compañía dedicada a la exportación de alimentos para su venta en Estados Unidos, a la que la UIF le bloqueó cuentas bancarias por indicios de anomalías en la procedencia de sus recursos. Batres propondrá negar el amparo a dicha empresa –cuyo nombre está en reserva– y con ello validar el bloqueo de cuentas por decisión única de la UIF, sin que medie investigación ministerial u orden de un juez.

Evalúa SEP utilidad de libro escrito por Marx Arriaga

El día llegó y el material Un libro sin recetas, escrito por Marx Arriaga y que sugiere a los docentes leer a Marx y Lenin para guiar sus clases en las aulas, está bajo escrutinio de la SEP. A través de un formulario virtual, la dependencia pide a los maestros contestar si han consultado ese libro y si considera relevante su contenido. Aunque el ejercicio es una de las primeras evaluaciones de la Nueva Escuela Mexicana, no exenta de las críticas, los resultados buscan ser manipulados por Arriaga, quien instó al ‘magisterio insurgente’ a contestar afirmativamente las preguntas, alertando que ‘las cloacas de la SEP’ quieren prohibir su impresión.

Humor negro

Ya no sorprende el humor negro, por decir lo menos, de la Oficina de Migración y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Interior, de Kristi Noem. Y es que, por qué no, quiso aprovechar que ayer fue Cyber Monday (día de ofertas para compras por internet), y presumió que la app CBP Home ofrecía a los migrantes irregulares “la mejor oferta de Cyber Monday de la temporada”, que consistía en “Vuela a tu país gratis y recibe un regalo de salida de mil dólares”... Ya ni la burla perdonan.

Meten ‘orden’ en la ‘4T’

No obstante la advertencia del PT de que “si no se corrige” la Ley General de Salud contra los llamados vapeadores “votará en contra”, ayer el líder morenista Ricardo Monreal sostuvo que “no vamos a ceder y la mayoría legislativa va a apoyar que esta materia se regule, porque causa mucho daño a los jóvenes y el mercado negro está desatado”. Admitió que “es una iniciativa cuestionada, hay inconformidades”, “sobre todo por los grupos de cabilderos que protegen a las grandes cigarreras”, pero “habrá reforma para prohibir los vapeadores”, indicó.