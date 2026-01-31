‘Gato por liebre con reforma de las 40 horas’: ¿Tiempo extra será de hasta 12 horas por día?

¿Cuáles son los cambios respecto a las horas extra en la reforma a la jornada laboral que se comenzará a analizar este 1 de febrero? (Cuartoscuro).

“Morena quiere dar gato por liebre en la reducción de la jornada laboral”, compartió en redes sociales Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano.

Agregó que el dictamen por una jornada laboral de 40 horas es una simulación, que no se reduce hasta 2030 y que se extienden las horas extra hasta 12 por día, ‘para que en realidad no se reduzca’, aseveró.

Cibernautas le respondieron con sarcasmo y le ‘informaron’ que así es, como se había establecido en un inicio, que el cambio a la jornada de 40 horas será gradual y hasta 2030 una realidad.

“Eso ya lo sabíamos... Llevan meses diciendo que será gradual hasta 2030 se alcanzaran las 40 horas. Que usted apenas se haya dado cuenta, ese es otro asunto. Y cuál es el problema con el tiempo extra... Eso no es obligatorio y beneficia para quien necesita ingreso extra”, respondió una persona.

Pero y a todo esto, ¿las horas extra sí serán hasta 12 por día? Te contamos lo que dice la reforma al respecto y también cómo lo explica actualmente la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Qué dice la jornada laboral de 40 horas sobre las horas extra?

En primera instancia se establece en la reforma laboral que comenzará a discutirse este 1 de febrero, que está prohibido que los menores de edad trabajen horas extra.

Agrega que la suma de las horas ordinarias de trabajo y las extra no superarán las 12 horas en un día.

“Las horas extra podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias más en un máximo de cuatro días en ese periodo”, explica la reforma.

Además, las horas extra seguirán siendo voluntarias y pagadas al doble o al triple, sin que formen parte de la jornada ordinaria.

Según el sitio web de la Profedet, hoy en día se pueden trabajar hasta 9 horas extra a la semana, es decir, hasta tres más aparte de la jornada laboral por 3 días.

En caso de superar las 9 horas extra, estas se pagan al triple del equivalente a una hora de tu salario.

Según la reforma laboral, entonces sí hay un incremento en las horas extra, pero hay que recordar que son voluntarias y que se contempla que se labore 6 días a la semana.

Entonces, las jornadas diarias serían de 6.6 horas, más las horas extra en 4 días, serían 3 horas extras al día o como el empleador acuerde con el empleado. En total se trabajarían 9.6 horas diarias.