Empresas ‘sacan el cobre’: Rechazan jornada laboral de 48 a 40 horas y acusan que costos subirán 71%

El 67 por ciento de las empresas no están de acuerdo con la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, ya que el 71.4 por ciento ven un impacto directo en el aumento de sus costos laborales.

En caso de concretarse la reducción de la jornada laboral, empresarios consideran necesario apoyo gubernamental para su implementación, principalmente la disminución de impuestos y la deducción de los gastos de nómina, arrojó la “Encuesta Jornada Laboral en México 2025”, realizada por la Concanaco Servytur y la Canacintra.

Organismos empresariales, que representan juntos en 70 por ciento del empleo formal en México, proponen una transición con tres ejes: gradualidad hacia el 2030 por sector y tamaño de empresas; incentivos a la formalidad con apoyo financiero, fiscal y tecnológico, así como la creación de un observatorio de transición laboral.

“Necesitamos una transición que apoye a quien ya opera al límite”, señala el posicionamiento conjunto entre los dos organismos que por ley son órganos obligados de consulta.

“Diseñar una ruta incluyente, viable y basada en las condiciones reales del sector productivo del país”, agrega el comunicado que presentados en conferencia de prensa por ambos dirigentes, Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Canacintra, y Octavio De la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

Este ejercicio fue realizado en mayo a 1200 empresarios y arrojó que el 67.2 por ciento no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, un 13.1 por ciento sí lo está y 19.7 por ciento, no lo sabe.

Sobre la gradualidad de su implementación hacia el 2030, el 56.7 por ciento no está de acuerdo y el 24.4 por ciento sí.

El aumento en costos laborales es el mayor impacto en sus empresas, identificado por el 71.4 por ciento de los empresarios y el 66.7 por ciento identificó la necesidad de disminuir impuestos como apoyo para su implementación, para poder cubrir esos mayores costos.

Reducción de jornada laboral no es igual para todos, acusa Concanaco

“Nosotros respaldamos reformas a favor del bienestar de las empresas y colaboradores; siempre y cuando estén basadas en la evidencia y en el marco legal”, dijo Octavio De la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Detalló que la reducción de la jornada laboral no es igual para todos los sectores y tamaños de empresas, incentivaria la informalidad que ya afecta al 55 por ciento de la población ocupada del país.

Tan sólo en la Ciudad de México, se concretarse la reforma “Se estarían perdiendo 22,732 unidades económicas que tendrían que cerrar si este fuera el caso”, dijo Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) CDMX.

El perfil empresarial de la muestra que participó en la encuesta mostró que la gran mayoría de los negocios en el país son pequeñas y medianas empresas. EL 42.5 por ciento tienen menos de 10 empleados, el 31.4 por ciento tienen de 11 a 50 colaboradores y el 11.2 por ciento son negocios de la familia.

“No tenemos un solo México, solo uno solo pero no podemos poner a la micro y a las pymes, a la par que las grandes empresas. No podemos ir todas en el mismo costal, tenemos que diferenciar a la micro, pequeña mediana empresa”, enfatizó Esperanza Ortega, presidenta de la Canacintra.