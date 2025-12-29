¿Cuántos días te tocan? Conoce la tabla de vacaciones 2026 según los años trabajados

Todos los trabajadores mexicanos tienen derecho a un período vacacional que año con año aumentan con la antigüedad. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Cómo te caerían unas vacaciones? En México, todas las personas trabajadoras tienen derecho a ausentarse de sus actividades por algunos días para disfrutar de un descanso.

La legislación vigente contempla un aumento escalonado de los días de asueto a los que tienen derecho las personas trabajadoras. Es decir, conforme suman años de antigüedad en una empresa, tienen más días para relajarse.

¿Cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores por ley?

Las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de 12 días de vacaciones pagadas que aumentarán en dos días por cada año de antigüedad sumado hasta llegar a 20.

A partir del sexto año de antigüedad, el período vacacional aumentará en dos días por cada cinco años de trabajo.

Tabla de días de vacaciones según años de servicio

Año 1: 12 días

Año 2: 14 días

Año 3: 16 días

Año 4: 18 días

Año 5: 20 días

Años 6 al 10: 22 días

Años 11 al 15: 24 días

Años 16 al 20: 26 días

Años 21 al 25: 28 días

Años 26 a 30: 30 días

¿Cuáles son los otros beneficios tras solicitar vacaciones?

Junto al período de descanso en la compañía, el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones deberán otorgarse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

El patrón deberá cubrir el salario ordinario que percibe la persona trabajadora durante su periodo vacacional. Además, tiene la obligación de entregar un bono, conocido como prima vacacional, que equivale al 25 por ciento del valor del salario correspondiente al periodo de vacaciones.

Suponiendo que una persona trabajadora toma sus vacaciones en 2026, con un salario mínimo de 9 mil 582.47 pesos, recibiría una prima vacacional de aproximadamente 2 mil 395 pesos.

¿Qué ocurre si me despiden antes de tomar mis vacaciones?

La ley contempla que si la relación laboral concluye antes de sumar un año de trabajo para acceder al periodo vacacional, la persona trabajadora tiene derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados.

Los patrones deberán entregar de manera anual una constancia donde se indique la antigüedad del trabajador y el periodo de vacaciones correspondiente.