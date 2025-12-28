Prepara el ‘Acapulcazo’ de una vez: ¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Ubica las fechas en el calendario de la Semana Santa y anticipa tus vacaciones.

Aprovecha que hay tiempo para comprar vuelos, reserva el hotel y pide tus vacaciones con tiempo, ya que la Semana Santa 2026 está cada vez más cerca. Como “una persona precavida vale por dos”, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para que planees tu salida.

Semana Santa es una de las fechas religiosas más importantes del año para millones de mexicanos, quienes aprovechan para salir de viaje o para descansar con familia y amigos.

También es una de las temporadas más importantes para los destinos turísticos. Por ejemplo, Acapulco, Guerrero, reportó una derrama económica de mil 500 millones de pesos y una ocupación hotelera del 95.2 por ciento en los ‘días fuertes’.

Si tú quieres aprovechar el aguinaldo para comprar los vuelos más económicos o si tienes dudas sobre qué se celebra y cuáles son los días libres, conoce esta información clave.

Toma en cuenta que los balnearios se llenan en Semana Santa normalmente. (Cuartoscuro)

¿En qué fechas será la Semana Santa 2026?

La Semana Santa de 2026 será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Las fechas de los días más importantes de Semana Santa en 2026 serán estas:

Domingo de Ramos : 29 de marzo.

: 29 de marzo. Jueves Santo : 2 de abril.

: 2 de abril. Viernes Santo : 3 de abril.

: 3 de abril. Sábado de Gloria : 4 de abril.

: 4 de abril. Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Una de las recomendaciones en Semana Santa es ir con ropa adecuada con los sitios que visites. (Cuartoscuro)

¿Qué se celebra en la Semana Santa 2026?

Para que entiendas por qué ponen películas religiosas durante toda la Semana Santa, lo primero que debes saber es que en esta fecha se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Esta celebración es, principalmente, para cristianos y católicos, y además de conmemorarse en México, se hacen festejos de Semana Santa en España y en países de Centroamérica, principalmente.

La Pasión de Cristo es uno de los eventos principales de la Semana Santa. (Cuartoscuro)

En el Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido como Rey.

Para el Jueves Santo se celebra la llamada ‘Última Cena’ de Jesús con sus apóstoles, mientras que el Viernes Santo es uno de los días más importantes, ya que se conmemora la ‘Pasión de Cristo’ y su muerte. Por ello, el viernes 3 de abril también se realizará el viacrucis de Iztapalapa, reconocido a nivel mundial.

La Semana Santa se celebra en ciudades de todo el país. (Cuartoscuro)

Para el Sábado de Gloria se celebra el silencio y la espera de Jesús tras su muerte, y finalmente, el Domingo de Resurrección es la conmemoración del regreso a la vida de Jesús, así como su victoria sobre la muerte y el pecado.

Al último día de Semana Santa se le conoce también como el Domingo de Pascua, que es el inicio de un periodo de 50 días de alegría y renovación para las personas religiosas.

¿La Semana Santa es feriada? Esto dice la ley

Una de las dudas que surge cada año es si la Semana Santa es una fecha de descanso obligatorio para los mexicanos, y la respuesta es no.

La Semana Santa no es feriada, ya que no aparece en el calendario de días feriados del Diario Oficial de la Federación (DOF), así que no es obligación de los patrones darte días de descanso.

Sin embargo, existen empresas en las que sí dan días libres, con la finalidad de que los trabajadores descansen con su familia, aprovechando las vacaciones que sí da la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como otras instituciones educativas en el país.

Las celebraciones de Semana Santa son en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. (Cuartoscuro)

¿Te deben pagar extra si trabajas en Semana Santa?

Aunque la Semana Santa no es feriada, sí existen días en los que se te debe pagar extra si los trabajas.

Si te toca trabajar el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección, la Ley Federal del Trabajo indica que se te tiene que pagar una prima dominical, equivalente al 25 por ciento del día trabajado adicional a lo que te corresponde.

Esta información es útil si, por distintas cuestiones de tu trabajo, te hacen trabajar días extras o te mueven el horario con tal de cubrir las necesidades de tu sitio de trabajo en la Semana Santa.

Fechas de las vacaciones escolares de Semana Santa 2026

Los verdaderos ‘ganones’ de la Semana Santa son las niñas y niños, ya que, de acuerdo con el calendario 2025-2026 de la SEP, tendrán poco más de dos semanas de vacaciones.

Según el calendario, los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachilleratos de la SEP tendrán vacaciones del 27 de marzo al 10 de abril, lo que significa que el último día de actividades escolares será el jueves 26 de marzo, y se reintegrarán a las clases el lunes 13 de abril.

Una de las recomendaciones en Semana Santa es ir con ropa adecuada con los sitios que visites. (Cuartoscuro)

Consejos para viajar en Semana Santa y que tu bolsillo no sufra las consecuencias

Para evitar contratiempos en Semana Santa, así como gastos innecesarios o algo que arruine tus vacaciones, estos son algunos consejos que pueden ser útiles desde la planeación hasta el momento del viaje: