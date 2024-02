Tabla de vacaciones 2024 en México: ¿Cuántos días te tocan al año por ley?

Previo a la reforma de “vacaciones dignas”, aprobada en 2022 por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, México se colocaba como uno de los países con menos días de descanso dentro de sus derechos laborales, con tan solo seis días de vacaciones en el primer año de trabajo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que duplica de seis a 12 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo, planteada por la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, entró en vigor el 1 de enero del 2023.

Sin embargo, pese a la aprobación del dictamen que contempla 12 días de vacaciones para los trabajadores mexicanos. México se ubica por debajo del promedio de economías comparables, pues la Organización Mundial del Trabajo (OIT) recomienda 18 días de descanso como piso al año.

¿Cuántos días de vacaciones son por ley en México?

Ante la aprobación de la reforma de “vacaciones dignas”, a partir del 2023, todos los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad laboral, tendrán derecho a 12 días de descanso por ley.

Anteriormente, se tenían que cumplir cuatro años trabajando en una empresa, para conseguir los 12 días de vacaciones en México. Cifra que se eleva aún más si comparamos las vacaciones que otorgan países de América Latina como Brasil, Panamá, Cuba y Nicaragua, que ofrecen 30 días de descanso a sus trabajadores.

¿Cuántos días de vacaciones me tocan por año en 2024?

La reforma de vacaciones dignas en México, establece que después del primer año de trabajo, se aumentarán dos días por año durante los siguientes cinco años, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio y a partir del sexto año de trabajo, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada lustro trabajado.

Para calcular los días de vacaciones que te corresponden por año, se deberá tomar en cuenta la antigüedad laboral al 31 de diciembre del 2022, cuando se aprobó dicha reforma. Es decir, si comenzaste a trabajar el 1 de enero de 2023, tendrás derecho a 12 días de vacaciones en 2023, 14 días en 2024, y así sucesivamente.

¿Cómo queda la tabla de vacaciones para el 2024?

Años laborados Días de vacaciones 1 año 12 días 2 años 14 días 3 años 16 días 4 años 18 días 5 años 20 días 6-10 años 22 días 11-15 años 24 días 16-20 años 26 días 21-25 años 28 días 26-30 años 30 días 31-35 años 32 días

¿Cómo se toman las vacaciones con la nueva ley?

Los 12 días de vacaciones pagadas por el primer año de trabajo podrán disfrutarse en la forma y tiempo que el trabajador los requiera. Ya sean corridos o segmentados.

La reforma de vacaciones a la Ley Federal del Trabajo no es retroactiva. Es decir, el aumento de días de vacaciones se aplicará únicamente a partir de su entrada en vigor (1 de enero de 2023), en adelante. El aumento de seis días de vacaciones no es acumulativo, por lo que no se sumarán días extras por años pasados laborados.

¿Cómo se calcula el pago de vacaciones y prima vacacional?

Las vacaciones serán con goce de sueldo, por lo que el salario que comúnmente recibe el trabajador deberá cubrirse durante los días tomados como descanso vacacional. Adicionalmente, se pagará una prima vacacional equivalente al 25 por ciento sobre el salario correspondiente durante el período de vacaciones.

Para calcular la prima vacacional, se debe multiplicar los días que se tomen de vacaciones por el sueldo diario y el resultado multiplicarlo por 0.25.