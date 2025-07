La historia del empresario y activista Gabriel Hernández, asesinado en Tamaulipas tras sufrir 4 secuestros

Gabriel Hernández, miembro del Colectivo 10 de marzo, fue asesinado por elementos del crimen organizado, en Tamaulipas, días después de que las autoridades le retiraran la custodia de elementos federales.

El empresario de Reynosa había denunciado, el 20 de junio de 2024, que había recibido amenazas por parte del Cártel del Golfo, luego de señalar a Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’ como la persona encargada de planear secuestros en la región.

El pasado 10 de julio, la custodia de Gabriel fue retirada sin previo aviso del gobierno estatal y, este miércoles, el empresario fue asesinado.

Al respecto, la activista Delia Quiroa señaló que el asesinato sucedió, en parte, porque las autoridades estaban incómodas por la insistencia de Gabriel para que se investigara su caso.

“La obligación de la autoridad es investigar y deslindar responsabilidades, dar con los verdaderos responsables de los hechos que se están reclamando, esclarecer los hechos, no lo hicieron (...) Hay señalamientos, pero está la autoridad incómoda por la insistencia del señor, de que investigaran su caso y pues ahorita tenemos el lamentable fallecimiento”, dijo Delia en entrevista con Azucena Uresti.

En tanto, el Colectivo 10 de marzo hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que intervenga en el caso y depure “los mecanismos de protección que no funcionan”.

¿Cuándo fue el último secuestro de Gabriel Hernández?

El señor Gabriel Hernández fue secuestrado en cuatro ocasiones, en tres de ellas pagaron el rescate.

El último secuestro fue el pasado 28 de mayo de 2021, donde logró escapar después de presenciar algunas de las actividades de la célula delictiva de ‘Los Metros’.

Luego de trabajar de la mano de Delia Quiroa y denunciar los secuestros en Reynosa, Gabriel Hernández expuso, en 2024, que había sido amenazado mientras atendía asuntos en uno de sus locales por un trabajador de ‘La Chispa’.

“(El sujeto) se sacó una pistola que traía en la cintura y me la puso en el estómago, luego me dijo que decía ‘La Chispa’ que dejara las cosas como están, porque si no, se iba a meter la gente de ‘Miguelito’ a Reynosa a rafaguearnos”, acusó Gabriel Hernández en entrevista con Azucena Uresti, en 2024.