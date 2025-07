‘Me perdonaron la vida’: El secuestro de Iván y Alfredo Guzmán en el restaurante de un juez de ‘MasterChef’

A pesar de los hechos, Ignacio Cadena Beraud, entonces dueño del restaurante, aseguró que no hubo balazos ni amenazas ese día. (Foto: Especial El Financiero)

La celebración de uno de los cumpleaños de Iván Archivaldo Guzmán en un popular restaurante de Puerto Vallarta dio un giro inesperado, debido a que ese día el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue secuestrado junto a su hermano Alfredo.

Se trata de un acontecimiento que marcó la historia del restaurante La Leche, en donde sucedieron los hechos y el cual forma parte de los negocios del chef Poncho Cadena, quien es uno de los jueces de MasterChef Celebrity.

Pues los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán —quienes acaban de contratar al abogado Jeffrey Lichtman para su defensa— hicieron reservación y acudieron a comer como cualquier otro comensal al restaurante, por lo cual, cuando un comando armado ingresó al establecimiento había otros clientes.

¿Cómo fue el secuestro de Iván y Alfredo Guzmán en La Leche?

La Leche es un establecimiento gourmet especializado en la venta de mariscos y tal como sucede con otros restaurantes del chef Poncho Cadena, lo que más llama la atención del lugar es su decoración.

El lugar tiene un estilo minimalista: las mesas son completamente blancas, al igual que las paredes del restaurante, ya que el objetivo es que sean los comensales quienes den vida y color al lienzo que es La Leche, de acuerdo con el juez de MasterChef en entrevista con Vice.

Fue este espacio el que Iván Archivaldo Guzmán seleccionó en 2016 para celebrar su cumpleaños número 33, al cual estuvo invitado su hermano Alfredo Guzmán, así como cuatro hombres y nueve mujeres, de acuerdo con información de la BBC.

Iván Archivaldo Guzmán fue secuestrado en su visita al restaurante La Leche. (Foto: Especial El financiero)

La cena transcurrió con normalidad hasta que un comando armado ingresó al establecimiento. Las personas que estaban presentes intentaron huir a la salida; mientras algunas más se escondieron debajo de las mesas, según se ve en los videos de las cámaras de seguridad.

Tras ello, tomaron a los hombres, los apartaron de la mesa y los subieron a camionetas, según informó el entonces fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, quien indicó que una organización criminal activa en la entidad era la presunta responsable del secuestro, de acuerdo con reportes compartidos por The New York Times.

Se desconoce cuánto tiempo estuvieron privados de la libertad los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; sin embargo, dos años después Iván Archivaldo brindó una entrevista con la revista belga Knack en donde habló al respecto.

La Leche es un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. (Foto: La Leche restaurante)

“La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra”, comentó sobre su experiencia con el secuestro, aunque se negó a dar los nombres de los responsables.

“Afortunadamente, quienes me secuestraron me perdonaron la vida. Esa es la única razón por la que todavía estoy con mi familia y amigos”, agregó Iván, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

¿Quién orquestó el secuestro de Iván y Alfredo Guzmán?

Aunque por años no se difundieron detalles sobre qué sucedió tras el secuestro de Iván Archivaldo Guzmán y su hermano, Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, habló al respecto en una entrevista con la revista Proceso.

Según el hijo de Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, el secuestro fue planeado por un grupo de personas que estaban en desacuerdo con la actitud que tenían los hijos de ‘El Chapo’.

La planeación, presuntamente, fue mediante un grupo de WhatsApp: “Me pidieron investigar que si Iván se iba a festejar en Vallarta. Ok, yo investigué (...) En ese grupo había gente de varias organizaciones: del Golfo, de la Ciudad de México, de Canadá, de Guerrero, varios que de alguna y otra manera éramos enemigos de Los Chapitos”, dijo.

Además de Iván Archivaldo, fue secuestrado su hermano Armando. (Foto: Especial).

Aunque él asegura que no tuvo conocimiento de la planeación del secuestro, comentó que una vez que sucedió, se llegó a plantear la idea de ‘quitarlos del camino’.

“Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto”, comentó; sin embargo, el padre de los narcotraficantes presuntamente negoció la libertad de Iván y Alfredo Guzmán.

“'El Chapo’ fue el que hizo la negociación. O tal vez no una negociación, pero puso un ultimátum”, aseguró Dámaso López Núñez, quien indicó que la amenaza fue hecha directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

La Leche, el restaurante donde acudió a cenar Iván Archivaldo Guzmán para celebrar su cumpleaños. (Foto: Facebook / La Leche).

“‘El Chapo’ le pidió a ‘El Cholo’ que agarrara al ‘Menchito’ y le mandó decir al ‘Mencho’: ‘A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo’”, comentó ‘El Mini Lic’ para Proceso; sin embargo, no se ha brindado una versión oficial de la negociación.

¿Qué pasó con La Leche tras el secuestro de los hijos de ‘El Chapo’?

Luego de estos hechos, La Leche estuvo cerrado durante algunos días; sin embargo, poco después Ignacio Cadena Beraud —quien entonces era dueño de La Leche y es el padre de Poncho Cadena— ofreció una conferencia de prensa.

En ese momento comentó que, a pesar de todo lo que ocurrió, el grupo armado no amenazó a los demás comensales o a sus empleados: “fue un acto violento pero muy limpio. No hubo ni siquiera un ‘balacito’, ni una ‘amenacita’ a nadie. ¡Qué malo que pasó en mi lugar, pero qué bueno que no pasó más o peor!”.

También comentó que a muy pocas personas les tocó vivirlo: “(los empleados), no vieron nada porque se agazaparon atrás, se escondieron propiamente. No vieron nada”.

La Leche es un restaurante de Puerto Vallarta muy famoso por sus preparaciones y decoración minimalista. (Foto: Especial El Financiero)

Luego de esta situación, La Leche abrió y continuó operando de manera habitual. Tras la muerte de Ignacio Cadena Beraud, el restaurante pasó a manos de Poncho Cadena, quien actualmente dirige el lugar.

Aunque en La Leche se encuentran más platillos que tienen como base a los mariscos, también se sirve pato, pollo y cortes de carne, así como pasta. Los precios de las preparaciones van de los 300 pesos a los 780 pesos.

Además, se puede acceder a un menú degustación, el cual tiene un costo de mil 870 pesos y se eleva hasta 2 mil 585 pesos con maridaje. La Leche está ubicado en el kilómetro 2.5, bulevar Francisco Medina Ascencio, Las Glorias, Puerto Vallarta, Jalisco.