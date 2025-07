‘La Chupitos’ revela cómo está su comadre Frida Muñoz, viuda del hijo del ‘Chapo’ y esposa de Chávez Jr.

La actriz Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘La Chupitos’, reveló cómo se encuentra Frida Muñoz, expareja del hijo fallecido del ‘Chapo’, ante la detención de su esposo, el boxeador Julio César Chávez Jr.

“Está triste, mi comadre, como todos, ¿no? Está está sufriendo este procedimiento que pasa nuestro ‘Junior’, ya viene su cumpleaños (de Frida, 26 de junio). Entonces, voy a pasar a dale un un beso y el abrazo. Está triste, pero con mucha fe. Ella es una mujer de mucha fe y ahí estamos echándole porras al Champion, al ‘Junior’, A mi compa", expresó para Ventaneando.

Arriaga también mandó un mensaje de aliento para la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, y toda su familia, que pasa por un complicado momento: “Aquí estamos muchos que los queremos y vamos a seguir orando, vamos a seguir teniendo fe, tanto para mi compadre ‘Junior’ como para su familia”.

‘La Chupitos’, que fue deportada de Estados Unidos en una ocasión, asegura que pudo poner en orden sus papeles y presume que, hoy por hoy, realiza espectáculos en el país vecino sin problema alguno.

Liliana Arriaga 'La Chupitos' es comadre de Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr. (Foto: Instagram @_lachupitos)

“Yo tenía un poco de temor por ir. Pero, gracias a Dios, pasé bien, no tuve problema. Tenía miedo de que nuestra gente no fuera los shows, porque ves cuántos shows se han cancelado a compañeros (...). Voy y vengo (de EU), pero no sabemos porque hoy decimos una cosa y mañana ya cambiaron todos los planes. Por el momento, puedo ir y regresar”, agregó.

¿Qué ha pasado con Julio César Chávez Jr.?

El 27 de junio, un día antes de la pelea de Chávez Jr. vs. Jake Paul, el hijo de Julio César Chávez fue clasificado como inmigrante ilegal. El 2 de julio, el ‘Junior’ fue arrestado por autoridades migratorias en su casa en California.

Tras reportarse el arresto de Julio César Chávez Jr. el 3 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que desde 2023, el boxeador mexicano tenía una orden de aprehensión por delitos de presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad”, dijo Julio César Chávez en un comunicado en nombre de su familia.

Comunicado de la familia de Julio César Chávez Jr. acerca de su detención. (Foto: Captura)

De acuerdo con un comunicado de la FGR al diario Reforma, Chávez colaboraba con Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, del Cártel de Sinaloa, golpeando a la gente que le indicaba.

En respuesta, Julio César Chávez, que reconoció conocer narcotraficantes, expresó a la prensa: “Somos amigos de todo el mundo, mi hijo nació en Culiacán. Conocemos a todos, malos y buenos, hemos convivido con todos; pero, de ahí a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, no. La verdad ahí meto las manos a la lumbre por mi hijo”.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, aseguró que la defensa de Chávez Jr. solicitó cinco amparos para evitar su detención ante su llegada a México; Julio César Chávez padre dijo desconocer estos amparos y reivindicó su postura sobre la inocencia de su hijo.

“Estoy convencido de que se aclararán los hechos, porque mi hijo no es un delincuente. Esa será tarea de los abogados, quienes ya están trabajando en ello”, escribió. “Desconozco los amparos que se han presentado hasta este momento. Les pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y del proceso legal que se sigue en estos momentos”.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas esperan la deportación de Julio César Chávez Jr. Ante esto, será detenido y comenzará su proceso.