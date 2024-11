¿Por qué ‘La Chupitos’ tuvo quimioterapias sin padecer cáncer?

Liliana Arriaga, nombre real de La Chupitos, se sometió a un tratamiento de quimioterapias a pesar de no tener ningún tipo de cáncer.

Previamente, la comediante informó que había perdido la capacidad de llorar porque su padecimiento afecta directamente los lagrimales y las glándulas salivales.

'La Chupitos' reveló que padece una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas lagrimales y salivales. (Foto: Instagram @_lachupitos)

¿Qué enfermedad tiene ‘La chupitos’?

El pasado 13 de enero, la Chupitos contó en un encuentro con diferentes medios de comunicación que presenta una enfermedad autoinmune llamada síndrome de Sjögren.

“Tengo que usar saliva artificial, ya no puedo llorar La vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco, y como todavía no sé bien, se los voy a compartir, pero estamos bien, O sea, como si me estuviera secando por dentro”, contó en la misma charla.

¿Qué le pasó a La Chupitos?

Actualmente, la comediante, reveló en una plática con TV Notas, que se sometió a un procedimiento médico de quimioterapias, pero sin tener ningún tipo de cáncer, así lo explico.

“Tiene que ver con producir líquidos en mi cuerpo, saliva y mucosidad, hace dos semanas me retiraron el medicamento más fuerte, quimioterapias orales”, contó para la revista de espectáculos.

“Desde enero inicié con ellas, mi enfermedad es autoinmune, no se sabe por qué se da, me mandaron quimios porque mis células, en lugar de ayudarme, me estaban atacando y así evitamos a proliferación”, continuó la Chupitos.

“Me hicieron una biopsia por dentro del labio inferior, esta definió cuánta saliva generaba y no producir nada, así me diagnosticaron, tras varios estudios me lo detectaron”, dijo Liliana Arriaga.

Liliana Arriaga, 'La Chupitos', habló de su padecimiento. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

El primer diagnóstico recibido fue diabetes, pero lo descartaron, esto dijo: “Tampoco era cáncer, pero debíamos atacar esas células y las quimioterapias fueron preventivas, estas eran muy fuertes, sentía mareos, sueño y decaimiento, todos los lunes me tomaba cuatro pastillas”, explicó la comediante en la misma entrevista.

Sin embargo, no es el único riesgo porque, según la Chupitos, se le podría desencadenar lupus y afectar otros órganos de su cuerpo.

“Con esta enfermedad te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones, este mal no es tan conocido, no sabía de su existencia, siempre he sido una mujer sana y por eso me sorprendió (...) me tiró el cabello, ahora uso una peluca”, finalizó la famosa.

Liliana Arriaga 'La Chupitos' Liliana Arriaga 'La Chupitos' padece una extraña enfermedad llamada Síndrome de Sjögren. (Foto: Instagram @_lachupitos)

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sjögren?

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas del síndrome de Sjogren son los siguientes.