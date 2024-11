James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘How I meet your mother’, tiene cáncer: ‘Me siento fuerte’

“Es cáncer”, escribió el actor James Van Der Beek, “cada año, aproximadamente 2,000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”.

Este domingo, intérprete de 47 años (popular tras protagonizar la serie noventera Dawson’s Creek) escribió en Instagram una reflexión después de verse orillado a revelar su diagnóstico a un medio estadounidense:

“No hay un libro de jugadas para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar largo y tendido sobre ello con la revista People en algún momento cercano... para concienciar y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser alterado esta mañana temprano cuando me informaron de que un tabloide iba a publicar la noticia”.

James Van Der Beek aparece en series como 'How I meet your mother', donde interpreta al novio de Robin. (Foto: 'How I meet your mother').

El actor de Juego de campeones y How I meet your mother (1999) detalló: “Estoy bien y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté preparado. Pido disculpas a todas las personas de mi vida a las que pensaba contárselo. Nada de este proceso ha ocurrido en la línea de tiempo que yo prefería”.

¿Qué enfermedad tiene James Van Der Beek?

Horas antes, James Van Der Beek reveló a la revista People su diagnóstico de cáncer colorrectal: “He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia... Hay razones para el optimismo, y me siento bien”.

De acuerdo con American Cancer Society, este padecimiento se conoce como cáncer de colon o cáncer de recto (rectal) según el lugar donde se origina; Mayo Clinic agrega que se conoce como colorrectal cuando combina estas dos partes del sistema digestivo.

James Van Der Beek anunció su diagnóstico tras enterarse de que un tabloide lo iba a publicar.

El cáncer surge cuando las células crecen de forma descontrolada y este tipo suele iniciar con crecimientos en el revestimiento interno del colon o del recto (pólipos, que en general no causan síntomas), algunos de los cuales con el paso de los años pueden convertirse en cáncer.

¿Quién es James Van Der Beek?

James Van Der Beek es un actor y escritor que nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Estados Unidos, tuvo el papel principal en el drama adolescente Dawson’s Creek, que se emitió de 1998 a 2003.

El intérprete tiene seis hijos con su esposa Kimberly Van Der Beek: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Neil Patrick Harris y James Van Der Beek en 'How I Met Your Mother' (2005). (Foto: IMDb).

James Van Der Beek como Dawson Leery en 'Dawson's Creek'. (Foto: 'Dawson's Creek').

Series y películas de James Van Der Beek

Su carrera comenzó en los 80 y, según IMDb, acumula 66 créditos en todo tipo de producciones como Mentes criminales, Power Rangers, La ley y el orden y How I Met Your Mother.

James sigue trabajando pese a su enfermedad: este año participó en un episodio de Walker y está por estrenar la película de Tubi Sidelined: The QB and Me.

Walker , Jared Padalecki, 2021

, Jared Padalecki, 2021 Vampirina , Isabella Crovetti, 2017–2021

, Isabella Crovetti, 2017–2021 Home Movie: The Princess Bride , Prince Humperdinck, 2020

, Prince Humperdinck, 2020 Bad Hair , Grant Madison, 2020

, Grant Madison, 2020 Jay and Silent Bob Reboot , James Van Der Beek, 2019

, James Van Der Beek, 2019 Belvedere: Destiny , 2018

, 2018 Pose , Matt Bromley, 2018

, Matt Bromley, 2018 Modern Family , Bo Johnson, 2017

, Bo Johnson, 2017 Sea Oak , Mr. Frendt, 2017

, Mr. Frendt, 2017 What Would Diplo Do? , Diplo, 2017

, Diplo, 2017 Pequeña gran vida , 2017

, 2017 Room 104 , Scott, 2017

, Scott, 2017 Carters Get Rich , Trent Zebriski, 2017

, Trent Zebriski, 2017 CSI: Cyber , Elijah Mundo, 2015–2016

, Elijah Mundo, 2015–2016 Indiana Home Shopping , 2015

, 2015 Power Rangers , Rocky, 2015

, Rocky, 2015 Friends with Better Lives , Will, 2014

, Will, 2014 How I Met Your Mother , Simon Tremblay, 2008–2013

, Simon Tremblay, 2008–2013 Aires de esperanza , Officer Treadwell, 2013

, Officer Treadwell, 2013 The Magic Bracelet , Joe, 2013

, Joe, 2013 Don’t Trust the B---- in Apartment 23 , James Van Der Beek, 2012–2013

, James Van Der Beek, 2012–2013 Backwards , Geoff, 2012

, Geoff, 2012 La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales , Sean Albert, 2012

, Sean Albert, 2012 Salem Falls , Jack McBradden, 2011

, Jack McBradden, 2011 Franklin & Bash , Nathan, 2011

, Nathan, 2011 La ley y el orden: Intento criminal , Rex Tamlyn, 2011

, Rex Tamlyn, 2011 Ke$ha: Blow , 2011

, 2011 DILF Khakis , 2011

, 2011 Asshole for Hire , 2011

, 2011 Inspired by Bret Easton Ellis , Sean Bateman, 2010

, Sean Bateman, 2010 Mercy , Dr. Joe Briggs, 2010

, Dr. Joe Briggs, 2010 The Big Bang , Adam Nova, 2010

, Adam Nova, 2010 Mrs Miracle , Seth Webster, 2009

, Seth Webster, 2009 Stolen Lives , Rogianni, 2009

, Rogianni, 2009 The Storm , Dr. Jonathan Kirk, 2009

, Dr. Jonathan Kirk, 2009 Formosa Betrayed , Jake Kelly, 2009

, Jake Kelly, 2009 Medium , Dylan Hoyt, 2009

, Dylan Hoyt, 2009 One Tree Hill , Adam Reese, 2008–2009

, Adam Reese, 2008–2009 Eva Adams , Connor Strikes, 2009

, Connor Strikes, 2009 Taken in Broad Daylight , Tony Zappa, 2009

, Tony Zappa, 2009 Football Wives , Brian Reynolds, 2007

, Brian Reynolds, 2007 El ojo de la bestia , Dan Leland, 2007

, Dan Leland, 2007 Ugly Betty , Luke Carnes, 2007

, Luke Carnes, 2007 Final Draft , Paul Twist, 2007

, Paul Twist, 2007 Mentes criminales , Tobias Hankel / Raphael, 2007

, Tobias Hankel / Raphael, 2007 Sex, Power, Love & Politics , Ozzie, 2006

, Ozzie, 2006 Batalla en el infierno , Tom Russell, 2006

, Tom Russell, 2006 Pollo Robot , Jonathan ‘Mox’ Moxon / Bush’s Aide / Doctor (voz), 2006

, Jonathan ‘Mox’ Moxon / Bush’s Aide / Doctor (voz), 2006 Three , John-O, 2005

, John-O, 2005 Standing Still , Simon, 2005

, Simon, 2005 Dawson’s Creek , Dawson Leery, 1998–2003

, Dawson Leery, 1998–2003 Atracción , Sean Bateman, 2002

, Sean Bateman, 2002 Jay y el silencioso Bob , James Van Der Beek, 2001

, James Van Der Beek, 2001 Texas rangers: los justicieros , Lincoln Rogers Dunnison, 2001

, Lincoln Rogers Dunnison, 2001 Una película de miedo , Dawson Leery, 2000

, Dawson Leery, 2000 Saturday Night Live , Chris Brubaker / Freddie Patek / Ric, 1999

, Chris Brubaker / Freddie Patek / Ric, 1999 Juego de campeones , Mox, 1999

, Mox, 1999 Harvest , James Peterson, 1998

, James Peterson, 1998 Huellas del pasado , Tony, 1996

, Tony, 1996 Aliens in the Family , Ethan, 1996

, Ethan, 1996 As the World Turns , Stephen Anderson, 1995

, Stephen Anderson, 1995 Angus , Rick Sandford, 1995

, Rick Sandford, 1995 Clarissa lo explica todo , Paulie, 1993

, Paulie, 1993 El castillo en el cielo, Pazu (Disney dub), 1986