Gertz Manero aclara de qué eran las dos audiencias de Chávez Jr. el lunes: ‘Esperamos su deportación’

Julio César Chávez Jr. faltó a una audiencia prevista para este lunes en la División Noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles, sin embargo, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, aclaró que el boxeador mexicano tenía prevista otra el mismo día, la cual tampoco se realizó.

“Estamos esperando que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar de forma inmediata”, explicó el fiscal durante la Mañanera del Pueblo del 8 de julio.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el 2 de julio de 2025. (Foto: dhs.gov).

Gertz agregó que el hijo de Julio César Chávez tenía dos citas el mismo día: “Hubo cierta confusión. Había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación (...) Esperamos que sea en estos días, habían dicho que el lunes, pero resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo”.

La Fiscalía General de la República espera información de la audiencia de deportación: “Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo (...) El abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”.

En México, Rogelio Ayala Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Baja California, negó a Jr. suspender la orden de aprehensión, aunque le otorgó una suspensión de plano, lo que garantiza que no podrá ser incomunicado ni víctima de abusos si es detenido.

¿Dónde está Julio César Chávez Jr.?

La detención del 2 de julio ocurrió frente a su residencia en Studio City, California: Chávez Jr. fue encadenado por agentes deL Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y no opuso resistencia.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo describieron en un comunicado como una “grave amenaza para la seguridad pública”. Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, Chávez Jr. sería un “afiliado del Cártel de Sinaloa”, y su solicitud de residencia presentaba inconsistencias.

Michael A. Goldstein, abogado de Chávez Jr., declaró a USA TODAY Sports este lunes que desconocen su ubicación exacta: “No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”.

Dos días antes de la audiencia, Goldstein fue informado de que su cliente estaba bajo custodia del DHS en Hidalgo, Texas.

Revelan video del arresto de Julio César Chávez Jr. en California (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram). (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram).)

¿Por qué debía presentarse Chávez Jr. ante la corte en Los Ángeles?

La audiencia del 7 de julio de 2025 en Los Ángeles tenía como fin evaluar su cumplimiento dentro de un programa de rehabilitación otorgado tras ser arrestado en enero de 2024 por posesión ilegal de armas de asalto.

En ese momento, la corte permitió que evitara un juicio si ingresaba a tratamiento. Sin embargo, su inasistencia provocó que la jueza Neetu S. Badhan-Smith aplazara el caso al 21 de agosto.

Chávez Jr. tiene un historial de problemas legales:

2012: Condenado a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional en California por conducir ebrio y sin licencia.

Condenado a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional en California por conducir ebrio y sin licencia. Marzo 2023: Orden de aprehensión emitida por delincuencia organizada en México.

Orden de aprehensión emitida por delincuencia organizada en México. Enero 2024: Arrestado en Los Ángeles por posesión de armas y fabricación de rifles ilegales.

Arrestado en Los Ángeles por posesión de armas y fabricación de rifles ilegales. Julio 2025: Detenido por ICE por exceder visa de turista.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr. en México?

En México, existe una orden de aprehensión contra Chávez Jr. desde marzo de 2023 por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. La FGR sostiene que forma parte de una red criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa, y que su caso se deriva de una investigación iniciada en 2019 por autoridades estadounidenses.

Gertz Manero detalló en la Mañanera que la FGR recibió de Estados Unidos una denuncia en contra de un grupo delictivo encabezado por Ovidio Guzmán y ‘El Nini’, en el cual se involucraban 8 o 10 auxiliares y cómplices que trabajaban con ellos. Derivado de la investigación, en 2023 se emitieron órdenes de aprehensión contra todos.

Chávez Jr. se casó con Frida Muñóz, viuda de Edgar Guzmán López. (Foto: Especial El Financiero) (Fotoarte El Financiero)

“La prioridad era evidentemente los jefes de ese cártel. Los logramos eh detener y se los mandamos a los Estados Unidos en extradición y dentro de unos cuantos días van a declarar allá porque eso es público. El del resto, hemos ido deteniendo a varios", mencionó.

En ese lapso, las autoridades mexicanas notaron que Chávez Jr. tenía una autorización para entrar a Estados Unidos como turista y se fue.

“En Estados Unidos lo identificaron perfectamente, sabían que era delincuente, no lo detuvieron, nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos los entregaran, no lo hicieron (...) Este individuo entró una o dos veces al país, los americanos lo sabían, no lo nos informaron. Toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos (...) La propia autoridad norteamericana en este momento acusa al anterior de no haber cumplido“, agregó el fiscal.

Las acusaciones vinculan a Chávez Jr. con Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, uno de los operadores más violentos del cártel.

Además, el boxeador se casó con Frida Muñoz, viuda de Édgar Guzmán (hijo del ‘Chapo’). También ha admitido en transmisiones en vivo tener una buena relación con Ovidio Guzmán, ‘El Ratón’.