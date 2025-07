Julio César Chávez está ‘destrozado’ por la detención de su hijo en EU: ‘Es una injusticia’

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, además por ser un “migrante indocumentado” y consecuentemente su papá aseguró estar “destrozado” tras el arresto que calificó de “injusto”.

El exboxeador mexicano estuvo presente en la pelea de JC Chávez Jr. vs. Jake Paul del pasado 28 de junio, último combate antes de la ‘explosión’ de los problemas legales del pugilista en EU.

Ahora, en espera de una deportación de ‘Junior’, el exdeportista de 62 años concedió declaraciones acerca de la aprehensión de su familiar.

La pelea de Julio César Chávez Jr. contra Jake Paul fue la última del mexicano antes de su arresto. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo). (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

¿Qué dijo Julio César Chávez de la detención de su hijo en EU?

Julio César Chávez reaccionó a la detención de su hijo en Estados Unidos con un comunicado en su cuenta de Instagram que se publicó a nombre de “toda su familia”, en el cual aseguró “confiar en la inocencia” del aprehendido.

Sin embargo, tuvo un encuentro con los medios donde personalmente explicó cómo vive el proceso legal donde el ‘Junior’ es el protagonista, el cual lo tiene “destrozado” porque es “una injusticia”.

“Estoy destrozado porque se me hace una injusticia con mi hijo, no hay nada de todo eso que se dice y de lo cual lo involucran, conocemos a todos, se los digo, una foto, un autógrafo no se le niega a nadie, pero que esté involucrado en algo ilícito, la verdad no”, declaró el excampeón del boxeo en una entrevista concedida a diferentes medios de comunicación el pasado 5 de julio, compartida por Telemundo.

Julio César Chávez ‘papá’ reveló que conocen a “buenos y malos” dentro de Culiacán, pero el hecho de conocerlos no implica que esté involucrado en “situaciones ilícitas”.

“No puedo hablar ahorita, debemos dejar que las autoridades actúen, no hay nada que temer gracias a Dios, mi hijo tuvo sus desaciertos, cuando andaba mal decía muchas cosas porque estaba enfermo, pero somos amigos de todo el mundo, ustedes lo saben, nació en Culiacán, donde conocemos a todos, malos y buenos, pero de ahí a que esté involucrado en esas cosas, no, en eso sí meto las manos al fuego por él”, declaró el exboxeador mexicano quien precisó que hasta el momento no pudo hablar con Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo tras ser detenido en EU. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) compartió un comunicado con los motivos del arresto de Julio César Chávez Jr. el pasado 2 de julio.

El organismo explicó que es un “delincuente indocumentado” que tuvo una presunta responsabilidad en el tráfico de armas, municiones y explosivos, así como una participación en el Cártel de Sinaloa.

A consecuencia, se detuvo al hijo de JC Chávez y se inició con el proceso de deportación a México, donde tiene el boxeador mexicano tiene orden de aprehensión, confirmada por la FGR.

El esposo de Frida Muñoz también sería vinculado con el crimen organizado a consecuencia de su relación con la expareja de Édgar Guzmán, primogénito del ‘Chapo’ Guzmán.

“Una ciudadana estadounidense, vinculada al Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo, ya fallecido, del infame líder del cártel, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán“, se lee en el comunicado del DHS.