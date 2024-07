‘Bridgerton’ temporada 4: Protagonista, capítulos, ‘baile de máscaras’ y todo lo que sabemos

No solo Prime Video lo está dando todo con series como Betty la Fea: La historia continúa o HBO Max con La Casa del Dragón: Netflix apuesta por Bridgerton y ahora ha confirmado que su cuarta temporada estará dedicada para el segundo hermano de la querida familia de la ficción, universo ambientado en la era de la Regencia en el Reino Unido y basado en los libros de la escritora Julia Quinn.

Esto ya era de esperarse, ya que el final de la tercera temporada, dedicada a la historia de amor de Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), dio pistas al mencionar el famoso baile de máscaras que cambia su destino; sin embargo, también hubo algunos guiños a los libros sobre las otras hermanas, Eloise y Francesca.

Pese a las especulaciones, Netflix lo confirmó hasta este 23 de julio, cuando publicó un video en el que le dieron la bienvenida al mercado matrimonial a Benedict, quien de nuevo es interpretado por Luke Thompson.

“Se le ha informado a esta autora que tal vez sea hora de desenmascarar al nuevo pretendiente del mercado matrimonial: la historia de Benedict Bridgerton llegará en la próxima temporada”, anunció la plataforma.

Benedict Bridgerton, quien tuvo un breve romance con Lady Tilley Arnold, protagoniza la temporada 4 de Netflix. (Foto: Bridgerton).

Tráiler: ¿De qué trata la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

La temporada cuatro adapta el libro An Offer From a Gentleman (Te doy mi corazón) y narra el encuentro de Benedict con ‘Lady in Silver’ (‘dama de plata’), quien en realidad es Sophie Beckett, la hija ilegítima de un noble que se escapa de su malvada madrastra para ir a un baile de máscaras en casa de los Bridgerton.

Te doy mi corazón es, según la autora, un homenaje a Cenicienta, el cual ocurre cuando Benedict se resiste a sentar cabeza hasta que se ve cautivado por una misteriosa dama que huye a la medianoche y él se queda solo con un guante que ella deja atrás, sin más pistas que unas iniciales bordadas.

Sin embargo, la producción de Shondaland podría dar más de un giro, ya que en la temporada 3 vimos a Benedict explorar su sexualidad y reconocer que se siente atraído tanto por hombres como por mujeres.

La serie ha hecho varias adaptaciones hacia historias más diversas, como ocurrió con el interés amoroso de Francesca Bridgerton, a quien en la serie le cambian a un enamorado de su libro: de Michael Sterling a Michaela.

Julia Quinn, autora de los libros de 'Bridgerton', respalda el cambio en el personaje de Michael Sterling en sus historias. (Foto: Instagtam @juliaquinnauthor / IMDb).

¿Cuántos libros son de ‘Bridgerton’ y cuál es el orden?

Julia Quinn dedica un libro a cada uno de los ocho hijos Bridgerton, cuyos nombres van en orden alfabético según su nacimiento: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

Por orden de las publicaciones, a Benedict en realidad le correspondía la tercera temporada, pero se lo saltaron para desarrollar los sucesos entre Colin y Penélope, que llevaba ya varios años en tensión y había enganchado al público.

Hasta ahora se ha adaptado uno por temporada la serie de Netflix, pero no se ha confirmado si será así para el resto.

Daphne : El duque y yo (Bridgerton 1 / temporada 1 en Netflix).

: (Bridgerton 1 / temporada 1 en Netflix). Anthony : El vizconde que me amó (Bridgerton 2 / temporada 2 en Netflix).

: (Bridgerton 2 / temporada 2 en Netflix). Benedict : Te doy mi corazón (Bridgerton 3 / temporada 4 en Netflix).

: (Bridgerton 3 / temporada 4 en Netflix). Colin : Seduciendo a Mr. Bridgerton (Bridgerton 4 / temporada 3 en Netflix).

: (Bridgerton 4 / temporada 3 en Netflix). Eloise: A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5).

(Bridgerton 5). Francesca: El corazón de una Bridgerton (Bridgerton 6).

(Bridgerton 6). Hyacinth: Por un beso (Bridgerton 7).

(Bridgerton 7). Gregory: Buscando esposa (Bridgerton 8).

Los actores de Bridgerton en la temporada 1: Jonathan Bailey, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Luke Thompson, Phoebe Dynevor, Luke Newton, Claudia Jessie y Will Tilston. La actriz que interpretaba a Francesca fue Hannah Dodd en las siguientes temporada. (Foto: IMDb).

Hasta ahora solo está confirmado al protagonista Luke Thompson, podríamos ver algunas ausencias en la serie, como ocurrió con Regé-Jean Page (Simon Basset) o Ruby Stokes (la antigua Francesca), no se han dado pistas de quién podría ser Sophie, aunque algunos fans han especulado que la historia podría llevar a que en realidad ella sea Cressida Cowper (Jessica Madsen) en la serie.

Sucede que en la serie, la mamá de Cressida se llama Lady Araminta Cowper, mientras que en el libro la madrastra de Sophie es Araminta Gunningworth.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de Bridgerton y cuándo se estrena?

La temporada de Benedict contará con ocho episodios y aún no hay fecha de estreno confirmado, pero en general tenemos lapsos de dos años entre cada una: la primera salió en 2020, la segunda en 2022, la tercera en 2024, así que podríamos esperarla a mediados de 2026.

Bridgerton es una de las apuestas ganadoras de Netflix: rompió récords durante la tercera temporada, donde se revela por fin a la alta sociedad de Londres la identidad de Lady Whistledown.

La primera mitad de la tercera temporada acumuló 45,05 millones de vistas en las primeras semanas de su estreno mundial, lo que supone un aproximadamente 165,2 millones de horas de visualización. Lleva nueve semanas consecutivas copando el top 10 de visualizaciones en la plataforma.

Shonda Rhimes es productora de 'Bridgerton' y 'Grey's Anatomy'. (Foto: @shondarhimes)

Con información de EFE.