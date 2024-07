Estreno de ‘Betty, la fea’ 2024: Fecha, hora y dónde ver la temporada 2 ‘La historia continúa’ en México

¿Oiga, Betty, a qué hora salen los capítulos? Ahora sí, se va a armar un quilombo con el regreso de uno de los personajes más legendarios de la televisión: Betty, la fea: La historia continúa, la parte 3 de la telenovela colombiana, por fin se estrena.

Pero “el diablo es puerco”, bien lo decía don Hermes Pinzón, papá de la economista favorita de las pantallas, y no llegan todos los episodios en una sola entrega.

De cualquier modo, sabremos esperar, porque después de 25 años de ver una y otra vez los mismos capítulos, rutina incluso la cantante Lolita Cortés, volvemos a oír la risa de “pato” de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) y sus historias de desamor con Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

'El Cuartel de las Feas' regresa en 'Betty, la fea' 2024. (Foto: Instagram / Prime Video).

La serie de 'Betty la fea' cuenta la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza 20 años después. (Fotos: Prime Video / 'Betty la fea').

¿Cuándo se estrena ‘Betty la fea’ 2024, secuela de la telenovela de Colombia, y a qué hora salen los capítulos?

Betty, la fea: La historia continúa se estrena en Prime Video este viernes 19 de julio en más de 240 países y territorios, entre ellos México.

La serie consta de una temporada y 10 capítulos en total. Está previsto que cada semana salgan dos episodios. Así que saca cuentas con tus “seis semestres de finanzas en la San Marino”, ya que, si no mueven el día, los lanzamientos serían:

Viernes 19 de julio: capítulo 1 y 2

Viernes 26 de julio: capítulo 3 y 4

Viernes 2 de agosto: capítulo 5 y 6

Viernes 9 de agosto: capítulo 7 y 8

Viernes 16 de agosto: capítulo 9 y 10

No se da dado una hora exacta para la liberación de cada uno, pero en general en México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras los lanzamientos de Prime salen a la 1.00 a.m.

En la nueva serie de 'Betty, la fea: La historia continúa la protagonista se separa de Armando y vuelve a su look original. (Foto: Especial).

Aunque popularmente se dice que esta serie es la temporada dos, en realidad es la tercera entrega: primero salió Yo soy Betty, la fea (emitida de 1999 a 2001); ese mismo año salió Eco Moda (2001), una secuela de 35 episodios donde se cuentan los primeros años transcurridos después del final feliz de la protagonista, sin embargo, no replicó el éxito de la primera entrega.

Yo soy Betty, la fea fue calificada por el Libro de Récord Guiness como la más exitosa de la historia de la televisión: fue emitida en muchos países, doblada a 25 idiomas y reproducida en 28 ocasiones en distintos lugares del mundo. En México estuvo muchos años en Netflix, donde constantemente se encontraba en el top 10 de lo más visto.

¿Dónde se puede ver ‘Betty, la fea’ 2024?

En México, los nuevos episodios de Betty, la fea: La historia continúa están disponibles en Prime Video, canal de streaming donde también están los 336 episodios de la telenovela original, luego de su salida del catálogo de Netflix.

La secuela Eco Moda está disponible en el sitio web de RCN, sin embargo, tiene un bloqueo regional para México.

La serie 'Betty la fea' se estrena el 19 de julio en Prime Video. (Foto: X / @PrimeVideoLat).

Tráiler: ¿De qué trata ‘Betty, la fea: La historia continúa’?

La trama se sitúa dos décadas después del final feliz de Yo soy Betty, la fea, en la cual se narra la historia de Beatriz Pinzón Solano, la joven economista que entra como secretaria a una empresa de modas llamada Eco Moda.

En la primera parte, Beatriz se enamora de su jefe Armando Mendoza, un empresario que está comprometido con Marcela Valencia, socia y accionista. En medio de una serie de peripecias de las finanzas, los protagonistas logran encontrarse en el amor y se casan.

En Eco Moda, vimos cómo Betty lidia con sus primeros años de matrimonio y como papás de su hija Camila, así como la continuación de su gestión como presidenta de la empresa, aunque hubo ausencias notables como Marcela Valencia (Natalia Ramírez) y Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ (Lorna Cepeda), quienes sí vuelven a Betty, la fea: La historia continúa.

Juanita Molina interpreta a Camila, la hija de Betty y Armando. (Foto: Prime Video).

La sorpresa de esta entrega de Prime Video es que Betty y Armando ya están separados, no fueron tan “felices por siempre” y llevan dos años distanciados y a punto del divorcio, detonado por una situación con Marcela, aparentemente por la cual ella ya no es presidenta de la empresa.

Ambos se reencuentran en el funeral de don Roberto, papá de Armando y fundador de Eco Moda. Por diversas cuestiones, Betty regresa a Eco Moda, donde también entra a trabajar su hija Mila, una joven diseñadora y al parecer encuentra un nuevo interés amoroso.

La historia de 'Betty, la fea' regresa con un funeral. (Foto: Prime Video).

Ana María Orozco dice a AP que ahora retoman la historia desde un contexto actual: “Yo creo que Betty siempre, a pesar de todo lo que vivió y lo que atravesó, siempre ha sido una mujer fiel a sí misma y que se permite también equivocarse y tomar riesgos y se entrega. Ella ha sido valiente y creo que esa esencia siempre está. Es una mujer que se actualiza en un sentido muy interesante, pero porque también está cuestionándose quién es, dónde está, qué quiere”.

Además, la vemos de nuevo con su look original (capul, lentes, faldas largas, chalecos): “Siento que en ese sentido Betty se actualiza, aunque no parezca, porque precisamente ella también tiene un lado rebelde y siempre se ha reído de sí misma y siempre supo cómo era y lo que decían y sabía que no era agraciada o no tenía buen gusto o lo que fuere y ella siempre se pudo reír de eso. Ahora lo asume desde otro lugar, desde un lugar ya más consciente, toma una decisión porque tiene que ver algo con su búsqueda interior”.

Cast de la temporada 2: Reparto de ‘Yo soy Betty, la fea’ que regresa a nueva serie de Prime Video

Hay varias ausencias del ‘Cuartel de las Feas’, como Dora Cadavid (Inecita), quien murió en 2022; y María Eugenia Arboleda (Mariana Valdés), quien no fue llamada.

También fallecieron otros actores de Betty, la fea: Celmira Luzardo (Catalina Ángel), Alberto Valdiri (esposo de Bertha), Raúl Santa (esposo de Sofía, conocido como ‘Pupuchurro’ o ‘El Cheque’.

Gran parte del cast original regresa en 'Betty, la fea' 2024. (Foto: Instagram / Prime Video).

Sin embargo, vuelve gran parte del cast original y algunos nuevos rostros, como Zharick León y Rodrigo Candamil, que en una conferencia de prensa afirmaron sentirse “afortunados” y no dudaron en unirse al universo de ‘Betty’ en cuanto se les planteó la oportunidad.

Ana María Orozco: Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello: Armando Mendoza

Natalia Ramírez: Marcela Valencia

Lorna Cepeda: Patricia Fernández

Mario Duarte: Nicolás Mora

Pilar Uribe (María Beatriz Valencia).

Julio Cesar Herrera: Freddy Stewart Contreras

Luces Velásquez: Bertha Muñoz de González

Estefanía Gómez: Aura María

Alberto León Jaramillo: Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera: Don Hermés Pinzón Galarza

Marcela Posada: Sandra Patiño

Ricardo Vélez: Mario Calderón

Julián Arango: Hugo Lombardi

Camila: Juanita Molina

Zharick León

Sebastián Osorio

Rodrigo Candamil

Con información de EFE y AP.