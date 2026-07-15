Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026: Fecha, hora, canal, posibles alineaciones y más

La última vez que se enfrentaron Francia e Inglaterra en una Copa del Mundo fue hace cuatro años en Qatar, cuando el conjunto gales derrotó a los ingleses en cuartos de final. (Fotografía. Xinhua)

La Copa del Mundo bajará el telón para dos de las selecciones que llegaron como candidatas al título, pero que se quedaron a un paso de la gran final. Francia e Inglaterra volverán a la cancha con un último objetivo: quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026.

Los ‘Bleus’ buscarán despedirse con una victoria después de que España frenó su intento de disputar una tercera final mundialista consecutiva. Del otro lado, los ‘Three Lions’ intentarán levantarse de la dolorosa remontada que sufrieron ante Argentina, cuando ya acariciaban el boleto a la final.

Con figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Ousmane Dembélé sobre el terreno de juego, el encuentro reunirá a dos de las plantillas más talentosas del Mundial 2026 en un duelo que promete intensidad antes de la final entre España y Argentina.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo el sábado 18 de julio en Miami. Ambas selecciones volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo, cuatro años después del duelo que protagonizaron en Qatar 2022.

Partido : Francia vs. Inglaterra

: Francia vs. Inglaterra Instancia : Partido por el tercer lugar

: Partido por el tercer lugar Fecha : Sábado 18 de julio de 2026

: Sábado 18 de julio de 2026 Hora : 15:00 horas (tiempo del centro de México)

: 15:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio de Miami

: Estadio de Miami Transmisión: ViX

Inglaterra deberá sobreponerse de la dura derrota que sufrió ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra

Aunque el duelo no definirá al campeón, Francia e Inglaterra saldrán con la intención de cerrar su participación con una victoria, por lo que mantendrán una base similar a la que utilizaron en las semifinales ante España y Argentina.

Francia

Mike Maignan

Lucas Digne

Dayot Upamecano

Jules Koundé

William Saliba

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Michael Olise

Bradley Barcola

DT: Didier Deschamps

Inglaterra

Jordan Pickford

John Stones

Marc Guéhi

Reece James

Djed Spence

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Morgan Rogers

Harry Kane

Anthony Gordon

DT: Thomas Tuchel

¿Cómo llega Francia al partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia firmó una de las campañas más consistentes del torneo. El conjunto de Didier Deschamps terminó como líder del Grupo I y avanzó con autoridad en la fase de eliminación directa tras vencer a Suecia, Paraguay y Marruecos.

La selección francesa llegó invicta a las semifinales y con una de las ofensivas más productivas del campeonato. Kylian Mbappé se consolidó como uno de los máximos goleadores del Mundial con ocho anotaciones, mientras que Ousmane Dembélé y Michael Olise fueron piezas fundamentales en el ataque.

Sin embargo, España logró neutralizar el poder ofensivo de los ‘Bleus’. La presión alta y el dominio del balón limitaron la participación de sus principales figuras, y los españoles aprovecharon dos desajustes defensivos para imponerse 2-0 y avanzar a la final. Con ello, Francia dejó escapar la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo.

Francia no pudo conseguir el pase a su tercera final de Copa del Mundo consecutivo. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo llega Inglaterra al partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

A pesar de empatar ante Ghana en la fase de grupos, Inglaterra encontró su estilo de juego a lo largo del torneo. Los dirigidos por Thomas Tuchel finalizaron como líderes del Grupo L y posteriormente eliminaron a República Democrática del Congo, México y Noruega para instalarse entre los cuatro mejores del campeonato.

En las semifinales, los ‘Three Lions’ parecían tener el boleto a la final cuando Anthony Gordon abrió el marcador ante Argentina en el segundo tiempo. Durante varios minutos controlaron el encuentro gracias a la seguridad de Jordan Pickford y el trabajo defensivo de John Stones y Marc Guéhi.

No obstante, el sueño de volver a una final mundialista se desvaneció en los minutos finales. Enzo Fernández empató el marcador con un disparo de larga distancia y, en tiempo agregado, Lautaro Martínez firmó la remontada para darle el triunfo 2-1 al vigente campeón del mundo.

Inglaterra Inglaterra dejó escapar en los últimos minutos el pase a la final del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

¿Cuántas veces se han enfrentado Francia e Inglaterra en los Mundiales?

Francia e Inglaterra se han enfrentado tres veces en la historia de la Copa del Mundo y el balance favorece ligeramente al conjunto inglés.

Los ‘Three Lions’ se impusieron 2-0 en la fase de grupos del Mundial de 1966 y volvieron a ganar 3-1 en España 1982. El antecedente más reciente ocurrió en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando Francia venció 2-1 gracias a los goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud para avanzar a la semifinal.

El encuentro por el tercer lugar del Mundial 2026 representará el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y el segundo en una fase de eliminación directa.