Hugo Sánchez arremete contra Deschamps por críticas al árbitro de Francia vs. España: ‘Buscas justificantes’

Hugo Sánchez criticó a Deschamps por sus comentarios sobre arbitraje (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, AP).

El exdelantero Hugo Sánchez respondió molesto al DT Didier Deschamps, quien criticó al árbitro del Francia vs. España —el salvadoreño Iván Barton— en conferencia de prensa tras caer en las semifinales del Mundial 2026.

“Tienes que ser respetuoso y ser profesional. Que tú menosprecies a un árbitro de El Salvador me parece fatal”, expresó el ‘Pentapichichi’ en Futbol Picante. “Eres corriente y nefasto, al grado de que, lo que tienes que hacer, es ofrecer disculpas públicas por esta estupidez que dijiste y respetar a ese árbitro”.

El también entrenador mexicano, que fue bicampeón con Pumas, se refirió a Barton como “el mejor árbitro que ha pitado muchísimos partidos en esta Copa del Mundo”.

De acuerdo con Hugo Sánchez, Deschamps habló sobre el arbitraje ante la impotencia de haber perdido en la cancha. “Por ardido, menosprecias a una persona que no lo merece, porque si alguien pitó muy bien un partido fue este”, agregó.

Hugo Sánchez defendió el trabajo del salvadoreño Barton. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

“Estás buscando justificantes de algo que no hiciste en la cancha ni previamente con tu estrategia y tu táctica, porque lamentablemente estás fuera del torneo y te lo mereces. Menospreciar al árbitro no es la solución”, apuntó.

El comentarista deportivo incluso pidió disculpas a la mesa, donde se encontraba el periodista José Ramón Fernández, por el tono de su opinión: “Perdón que me haya manifestado, pero es que no lo puedo soportar, que este tipo haga eso”, concluyó.

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre el arbitraje del Francia vs. España?

En conferencia de prensa tras el partido por semifinales,Deschamps insinuó un mal arbitraje del salvadoreño Iván Barton. “El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos. ¿Creen que el árbitro estaba a la altura?”, cuestionó.

Al ser requerido por la agencia EFE para ampliar sobre sus quejas, admitió que no le gustó el penalti señalado de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, aunque no quiso especificar con qué otras decisiones no estuvo de acuerdo.

Deschamps dirigirá su último juego con Francia el próximo sábado ante Inglaterra por el tercer lugar del Mundial. (AP Foto/Martin Meissner) (Martin Meissner/AP Photo/Martin Meissner)

FIFA respalda a Iván Barton tras las quejas de Deschamps

Pierluigi Collina, director del Comité de Arbitraje de la FIFA, respondió a la pregunta lanzada por Deschamps sobre si Barton estaba ‘a la altura’ del escenario: “Sí, absolutamente”, dijo en declaraciones recogidas por ESPN. “Nuestros árbitros son de primera clase”, agregó.

La semana pasada, tras las quejas por el arbitraje del partido Argentina vs. Egipto, la FIFA publicó una entrevista con Collina en la que el exárbitro respaldó la integridad y el trabajo de los silbantes durante este Mundial.

“Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien”, defendió.

Collina también aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mostrado su “apoyo absoluto” y ha confiado en la independencia del arbitraje.

“Nadie puede afirmar que la División de Arbitraje de la FIFA se vea influenciada por determinadas personas, ni siquiera por el presidente de la FIFA”, externó. “Los equipos arbitrales toman decisiones con honestidad y, al igual que los jugadores y los técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible”.