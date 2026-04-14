Amenaza de bomba paraliza Universidad Autónoma de Baja California; alumnos van a clases en línea

Esto sabemos de la amenaza de bomba en la Universidad Autónoma de Baja California.

Decenas de alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Mexicali, recibieron la instrucción de no acudir a clases presenciales este día ante una amenaza de bomba difundida en redes sociales.

La institución académica detalló que la noche anterior conoció la publicación sobre un posible atentado con un artefacto explosivo, por lo que activó protocolos en coordinación con autoridades de seguridad del estado.

“En la mañana de hoy, a partir de las 6:30 horas y antes del ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios, se iniciaron las acciones preventivas en coordinación con las autoridades competentes. Siguiendo sus recomendaciones, se ha decidido extremar precauciones mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva que permita garantizar la seguridad plena”, compartió la institución.

Algunos estudiantes se sorprendieron por la amenaza, incluso desconocían la alerta, por lo que acudieron a sus aulas; sin embargo, fueron regresados para que tomen clases en línea.

La Facultad de Artes, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, la Facultad de Ciencias Políticas y Públicas, la Facultad de Idiomas, la Facultad de Deportes y algunos laboratorios de la Facultad de Ingeniería están bajo inspección para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Las autoridades de investigación buscan determinar la procedencia del mensaje que puso en alerta no solo a la comunidad universitaria cimarrona, sino también a sus familiares y a habitantes y comercios cercanos.

En ese sentido, la UABC indicó que cualquier amenaza directa o indirecta será sujeta a sanciones institucionales, incluida la expulsión definitiva, además de un proceso legal ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), instancia ante la cual se presentará la denuncia correspondiente.