Caso de La Tía Paty en NL: ¿Qué sabemos de la cuenta de Instagram que contaba chismes y extorsionaba?

La cuenta de Instagram de La Tía Paty promovía distintas cuentas, pero difamaba a algunos infuencers.

‘La tía Paty’ era una cuenta en Instagram que se dedicaba a difundir ‘chismes’ de Nuevo León, pero además, recientemente se descubrió que está relacionada con casos de fraude y extorsión.

De acuerdo con información de la periodista, Lourdes Mendoza, se trataba de una cuenta viral de ‘humor regio’ donde había memes con los escándalos de la sociedad neoleonesa.

“Detrás de los memes y las risas se escondía una estrategia de demolición reputacional y tráfico de influencias digital, que hoy está bajo la lupa. El modus operandi era de manual”, dice la columnista de El Financiero en su texto La Tía Paty, del chisme digital al crimen organizado, que se publica este lunes.

La cuenta promovía las marcas relacionadas con Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, entre ellas Mar Cosmetics, Xile Chile, Peach Agency, Ellaz y Mi mercado.

Así funcionaba la cuenta de ‘La Tía Paty’

Sin embargo, al mismo tiempo que promovía dichas cuentas, difamaba a otros influencers que eran competencia directa de Mariana Rodríguez, de acuerdo con Lourdes Mendoza.

“Mariana era intocable para La Tía Paty, pero influencers como Andy Benavides, Mallory Caballero, Alethia Sada y Charito Ruiz, entre muchas otras, sufrieron ataques infames y sistemáticos que buscaban afectar su imagen pública y comercial”, detalla la periodista.

Una de las principales afectadas fue Gaby Elizondo y su pastelería Kuchen debido a que ella fue novia de Samuel García.

“Gaby lo denunció hace años, cuando incluso sufrió un intento de clausura de su negocio, publicó lo que estaba viviendo y se convirtió en noticia que sigue consignada en los medios. En aquel entonces, la respuesta de Mariana fue desmarcarse de todo”, añadió la columnista de El Financiero.

¿De qué delitos está acusada la cuenta de ‘La Tía Paty?

Además del desprestigio hacia algunas personas, se denunció que existía un chat de Telegram, ligado a la cuenta de La Tía Paty donde presuntamente se manejaban catálogos de mujeres para servicios sexuales e incluso había menores de edad.

Junto con este contenido había extorsiones de al menos 15 mil pesos a cada cliente para no publicar las fotografías del encuentro.

De acuerdo con los testimonios, los afectados son médicos, emprendedores quienes sufrían amenazas de secuestro si no se pagaban las cuotas.

A finales de marzo fueron detenidos los administradores de las redes sociales de La Tía Paty. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Astrid ‘N’ y César ‘N’, resultaron aprehendidos en Contry y Cumbres, en la zona metropolitana de Monterrey.