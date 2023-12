¿Mariana Rodríguez quería tirar el negocio de Gaby Elizondo, ex de Samuel García? Así fue la polémica

Mariana Rodríguez es una de las figuras más populares en la actualidad no solo en el ámbito de las redes sociales, también de la política al ser esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y haberse registrado como precandidata para la alcaldía de Monterrey.

Sin embargo, el tema revivió algunas de las polémicas en las que ha estado involucrada ‘la Chavacana Mayor’, pues en el pasado habría intentado ‘tirar’ la marca de Gaby Elizondo, exnovia de Samuel García.

¿Qué le habría hecho Mariana Rodríguez a Gaby Elizondo?

Hace tres años, en julio de 2020, la chef e influencer Gabriela Elizondo, conocida por su canal de cocina ‘Repostería sin Filtros’, denunció a través de sus redes sociales que Mariana Rodríguez habría querido bloquear su negocio para que este no avanzara.

“En varias ocasiones, estamos a segundos de firmar contratos con empresas, y resulta que me lo bloquean. De que: ‘No porque ella es la que trabaja aquí con nosotros de publicidad, entonces no se puede. Dijo que si tú entras pues ella no trabaja con nosotros’. Y no entiendo el nivel de madurez. Como les repito, yo estoy cien por ciento enfocada en mi vida, en trabajar, en hacer crecer mi negocio. ¿Por qué me lo vas a trabar? ¿Tú quién eres, o cómo?”, expresó Elizondo visiblemente molesta.

La repostera Gaby Elizondo fue novia de Samuel García. (Foto: Instagram / @reposteriasinfiltros)

También se dijo sorprendida de que quisieran afectarla laboralmente por situaciones personales, con las que ella ni siquiera ya tenía algún tipo de relación.

“No puedo entender cómo existe tanto odio dentro de una persona, para quererme estar friegue, y friegue, y friegue, y quererme estar bloqueando mi trabajo. O sea, porque me valdría si es en contra de mi persona Gabriela Elizondo, pero si te estás metiendo ya con mi negocio, no está padre”, dijo en una historia de Instagram.

Gaby Elizondo aseguró que Mariana Rodríguez no superaba el pasado de Samuel García

Para la repostera Gaby Elizondo, resultaba en una gran impotencia el hecho de que no quisieran verla avanzar por haberse relacionado en el pasado con Samuel García.

“Ahora resulta que no puedes tener novios porque luego, más adelante, la novia de esa persona, o la esposa de esa persona, va a agarrar un hate contra ti que te va a hacer un trabe y trabe y trabe todo. Ya. Yo no voy a estar pagando facturas de hace años”, aseguró Elizondo en aquella ocasión.

Gaby Elizondo tiene un negocio de repostería llamado Kuchen Alta Repostería. (Foto: Facebook / Gabriela Elizondo)

Además, la influencer reflexionó el hecho de que ella, siendo parte del pasado de una persona, quisieran ‘traerla de vuelta’ y buscar afectarla de algún modo cuando ella ya no tenía ‘vela en el entierro’.

“¿Por qué estás mezclando un pasado con un presente? Entonces, si yo quedé en el pasado, ¿por qué? ¿Por qué estás tan traumada en el pasado de esa persona, y no vives tu presente, y no lo disfrutas?”.

Mariana Rodríguez se reunió con Gaby Elizondo para aclarar el tema: ¿Qué pasó?

Después de que las declaraciones de Gaby Elizondo en contra de Mariana Rodríguez, quien en ese entonces tenía pocos meses de haberse casado con Samuel García, la dueña de Mar Cosmetics recibió una gran cantidad de críticas.

En aquel entonces, era ‘común’ que la pareja estuviera involucrada en polémicas, como la de su boda en pandemia, y cansada de todos los comentarios que hacían en su contra, Mariana compartió en Instagram que se reunió con la creadora de Kuchen Alta Repostería.

“Tan estoy segura de que no he hecho nada que hablé con Gaby, le marqué y nos vimos en su oficina. Le dije que no tenía absolutamente nada en contra de ella. Que su pasado con Samuel era eso, pasado”, aseguró la ahora precandidata a la alcaldía de Monterrey.

Mariana Rodríguez es una influencer originaria de Nuevo León. (Foto: YouTube / @marianardzcantu)

Incluso, aseguró que en su reunión le propuso colaborar en algún proyecto y le ofreció su amistad, pues de acuerdo con la también influencer, no tenía nada en contra de Gaby Elizondo.

“Hoy le dije a Gaby que le ofrecía tanto mi amistad como mis colaboraciones en Instagram, que si quería hacer algo juntas cuando empiece con Envía Flores con mucho gusto lo hacíamos de la mano. No tengo absolutamente nada en contra de ella, me ha tocado verla dos veces en mi vida y eso es todo”, aseguró Rodríguez.

Después de que Mariana hiciera esas declaraciones, el tema habría quedado en el pasado, pues Elizondo siguió trabajando en su proyecto de repostería que, actualmente, abrió una quinta sucursal en Nuevo León.