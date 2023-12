‘Nadie lo pela’: Samuel García advierte que Mariana Rodríguez le ‘robó’ popularidad

Días después de que Mariana Rodríguez Cantú anunciara su interés por la candidatura a la alcaldía de Monterrey, su esposo y gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo una queja pública, pues a él “ya nadie lo pela”.

Así bromeó el mandatario estatal, durante el evento de la construcción de Villa Bebés del DIF Capullos, donde expresó que el foco de atención es ahora Mariana y su candidatura por Movimiento Ciudadano, rumbo a las elecciones de 2024.

“El ver estas villas es una esperanza de lo que el nuevo Nuevo León quiere hacer los siguientes cuatro años que me quedan, porque ya nadie me pela, es puro Marianis, Marianis, a mí ya nadie me pela, pero lo digo con mucha humildad y con mucho orgullo”, dijo Samuel García.

El mandatario encabezó el arranque de la construcción de la obra en la que se invertirán poco más de 79 millones de pesos, en el que destacó el trabajo de su gabinete, en particular el de su esposa y equipo, en las instalaciones.

“Va a ser el mejor DIF de todo México, de toda Latinoamérica, aquí me la voy a pasar con Marianis, haciendo carnes asadas, posadas, este miércoles (es la posada), ni me han invitado... ¡les digo, que nadie se acuerda que soy gobernador!, todo es Marianis y los ‘fosfo-fosfo’ “, agregó el gobernador de Nuevo León.

Luego de operar la maquinaria pesada con la que se demolerá el antiguo edificio, Mariana Rodríguez informó que esta obra representa el contraste de las nuevas instalaciones de Capullos Renace.

“Es la última vez en el Centro que vamos a tener un contraste ahora sí mitad del centro nuevo y mitad del centro viejo. El día de hoy demolemos Villa Bebés, Villa 19 y Villa 20, que va a hacer que tengamos un Centro de Villa Bebés muchísimo más grande que puede alojar muchos más bebés, maternos y lactantes, que son los tres grupos de edad que van a estar ahí, y también a nuestras mamás adolescentes que viven aquí en nuestro Centro”, señaló.