Los ‘claroscuros’ de Mariana Rodríguez: ¿Qué delitos ‘persiguen’ a la ‘Chavacana Mayor’ y su familia?

A pesar de que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, recibió la ‘bendición’ del presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con su candidatura en Monterrey, el propio Gobierno federal tiene en su poder investigaciones abiertas contra la influencer, el gobernador de Nuevo León y su familia.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recibió este lunes con beneplácito la noticia sobre la precandidatura de Rodríguez tras calificarla como una mujer exitosa. Incluso, descartó que exista algún problema para continuar con su aspiración a la alcaldía de Monterrey: “Que yo sepa, no hay ningún obstáculo legal que le impediría competir”, dijo.

Sin embargo, de comprobarse que su residencia está en el municipio de San Pedro Garza García, y no en Monterrey, sería inelegible contender. No obstante, este problema no es el único que enfrentaría, ya que, el Gobierno de AMLO tiene en sus ‘manos’ investigaciones por defraudación fiscal contra la familia García.

¿Qué delitos ‘persiguen’ a Mariana Rodríguez y su familia?

De acuerdo con lo recabado por el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio, la más importante investigación federal, en términos de ley, en contra de Mariana Rodríguez y su familia es por presuntos delitos fiscales y de lavado de dinero.

Desde 2019, las autoridades investigaban a Samuel García, en ese entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de lo cual ya había sido notificado el INE.

“Las operaciones investigadas incluían depósitos por 26 millones de pesos de una empresa fantasma, además de 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, así como consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo, donde, además de la pareja, estaba involucrado el padre de Rodríguez, Jorge Rodríguez Valdés”, detalló Riva Palacio en su columna ‘Mariana, la nueva carta de Andrés’.

Además, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, la esposa del gobernador había recibido 60 transferencias bancarias vía SPEI por un millón 371 mil pesos, desde la cuenta de una empresa reportada por operaciones irregulares en el sistema bancario.

Adicionalmente, detalla el periodista, la señora Rodríguez recibió cuatro depósitos por un millón 114 mil pesos en esos mismos años, y entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 gastó casi 3 millones de pesos en su tarjeta de crédito, sugiriendo que su evolución patrimonial no justificaba ese gasto.

El 16 de mayo de ese mismo año, la Fiscalía General dio a conocer avances de las investigaciones contra Samuel y su familia, donde apareció por primera vez mencionado su padre, Samuel Orlando García Mascorro, además de su esposa y suegro.

Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado ocho empresas con actividades sospechosas, donde su suegro era el objetivo central de una investigación sobre la presunta simulación de operaciones por parte de la empresa Proveedora de Talento Ejecutivo. Según los informes, el padre de Mariana Rodríguez figuraba en varias empresas a través de las cuales se detectaron triangulaciones de millones de pesos.

Las filtraciones sobre las investigaciones iniciadas contra Samuel García, Mariana Rodríguez y sus familias se dieron en el contexto de la elección para gobernador en Nuevo León.

¿Por qué se ‘congelaron’ las investigaciones vs. Samuel García y Mariana Rodríguez?

Según Raymundo Riva Palacio, la presión contra el actual gobernador de Nuevo León y su familia comenzó a bajar después de hablar con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, “para asegurarle que no tenían sustento esas imputaciones”.

Scherer habló con AMLO y presuntamente se congelaron las investigaciones, pero Samuel García quedó comprometido con López Obrador, a quien le ofreció apoyar los proyectos presidenciales en su gestión como gobernador, escribe el periodista.

A pesar de que los asuntos penales se olvidaron y se acabaron las filtraciones de la fiscalía, las carpetas de investigación contra García y su familia no desaparecieron, existen y están abiertas.