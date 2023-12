Así recuerda Mariana Rodríguez sus primeros videos como influencer: ‘Ay no, qué oso’

Mariana Rodríguez, influencer, esposa del gobernador Samuel García y precandidata por el partido Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey, comenzó a hacer del maquillaje un negocio cuando a los 15 años le cobraba a sus amigas por evento.

Sus primeros pasos en redes sociales los dio al subir fotografías de modelaje y compartir sus marcas favoritas de productos de tiendas de autoservicio o farmacias, algo que comenzó haciendo “gratis” hasta que hizo un tabulador con los precios que cobraría por hacer publicidad.

Mariana Rodríguez fue cuestionada por su familia tras sus videos en redes. (Cuartoscuro)

¿Por qué Mariana Rodríguez empezó a hablar de maquillaje?

Sus primeras incursiones empezaron con Snapchat, aunque al principio lo hizo sin mostrar su cara. En una vieja entrevista con La Chávez, relata que ya tenía entre 9 y 11 mil seguidores en Instagram, pero pronto comenzaron a subir hasta los 3.6 millones con los que cuenta hoy.

“Me acuerdo que yo le tomaba foto a mi maquillaje y al resultado final, o sea una selfie, y ahí es en donde la gente me empezaba a preguntar”, explicó.

Decidió optimizar tiempos y resolver 40 preguntas en una historia, lo que se convirtió en su primer tutorial. “¡Qué oso!”, compartió que sentía, pues más que estar preocupada por lo que pensaran sus seguidores, continuamente se cuestionaba sobre “¿qué me van a decir la gente que me rodea?”.

Entonces se guiaba de Chiara Ferragni, pero no tenía la experiencia de un emprendimiento. “Yo empecé inventando (…) Fue a prueba y error, de verdad. Dije ‘más oso no puedo estar haciendo’”, se justifica.

Las reacciones de la familia de Mariana Rodríguez

“No nos grabes, era el requisito”, cuenta Mariana al recordar a sus papás, pues sus amigos y familia no entendieron su visión ni “qué estaba haciendo yo” cuando comenzaron a llegarle las primeras cajas de productos.

“Me acuerdo que mis papás tipo: ‘aquí no grabes’ y mi hermana ‘qué oso, en mis grupos de WhatsApp están poniendo que qué onda contigo’. Mis amigas igual, Samuel igual, o sea de ‘¿qué te pasa?’. Y yo decía ‘pues yo estoy viendo un resultado, a la gente le está interesando’”.

La ruptura de Mariana y Samuel tras el boom en redes

No todas eran buenas noticias para Mariana, pues cuando comenzó a ganar reconocimiento en redes, Samuel García decidió terminar con ella, todo esto antes de que llegara al Senado.

“Empezó todo esto y Samuel me corta cuando empecé con las redes sociales”, comentó. En la plática de rompimiento, le comentó que no estaba de acuerdo con su emprendimiento. “‘No sé qué estás haciendo maquillándote’”, le argumentó mientras ella le respondió: “Yo no le estoy haciendo daño a nadie y me está funcionando, entonces bye”.

En ese momento Mariana estaba feliz y asegura que “yo sabía que iba a regresar”, mientras se sumaban 100 mil usuarios más luego de que perdiera unas chanclas. “Yo decía háganme viral”.

En su agradecimiento confesó que iba a comentarle a sus fans sobre el ‘truene’, pero lo dejó como una parte de los obstáculos a superar.