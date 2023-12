Samuel García garantiza que Cemex hará el nuevo ‘Volcán’ para Tigres pese a trabas: ‘Se va a hacer’

Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio por perdida su candidatura presidencial en 2024, pero no el nuevo estadio para Tigres.

El político conversó brevemente con medios de comunicación este 10 de diciembre en el ‘Volcán’, Estadio Universitario de Monterrey, donde Tigres venció a Pumas en semifinales y, con un resultado global de 2-1, obtuvo su pase a la final contra el América en busca del bicampeonato en el Apertura 2023.

El proyecto de la nueva casa de los Tigres de Nuevo León fue frenado hace unos días por incumplimiento de comodato, pues no presentaron al Congreso de Nuevo León los requisitos solicitados en el plazo establecido (antes del 30 de noviembre).

Samuel García fue al partido de semifinales de Tigres. (Instagram @samuelgarcia).

Sin embargo, Samuel García mencionó que el estadio sí se hará y está en conversaciones con Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos, Administración de Riesgos Empresariales e Impacto Social en Cemex.

“Dieron un año, pero independientemente de eso se puede prolongar, se puede reponer, de hecho estoy hablando con Doehner de ver la manera de que ya definitivamente en enero arranque el proyecto. Más allá del comodato, lo legal, ya tiene que arrancar, es un proyecto que se va a hacer, vamos a cumplir”.

El gobernador agregó que no conocía a detalle el tema del plazo del comodato: “Lo importante es que Cemex va a hacer el fronting y al estar enfrente una empresa de tan gran nivel, ya es mucho más sostenible el proyecto”.

Tigres fue fundado en la década de los 50 como equipo oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en la década de los 90 pasó a ser administrado por Cemex, a través de la empresa Sinergia Deportiva.

El inmueble contará con capacidad para 65 mil espectadores. Además tendrá un hotel y centro comercial, según el proyecto. (Popolous Design)

¿Qué pasó con el nuevo estadio de Tigres?

El nuevo estadio para Tigres ha sido un proyecto polémico, fue anunciado el 14 de enero de 2022 por Samuel García, en compañía de representantes del club y las empresas Populous, UANL, Sinergia Deportiva y Juego de Pelota, quienes estimaron que abriría en 2025.

Samuel ha sido criticado por el poco avance en el tema, incluso la senadora Lilly Téllez comentó en un video de X: “No existe el nuevo estadio de los Tigres… cero avances con esa obra que presumes como si ya hubiera colas en la taquilla y ni la han empezado”.

Samuel García afirma que el nuevo estadio para Tigres es un hecho.

En días pasados, Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, anunció la revocación del comodato porque la empresa Juego de Pelota no presentó antes del plazo (30 de noviembre de 2023) un documento en el que la UANL cede sus terrenos para construir el estadio, además de un calendario de los avances de construcción, la cual debía iniciar en julio de 2023.

La UANL cedería 44 mil metros cuadrados de sus terrenos en comodato, según el Código Civil Federal esto es “un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente”.

“Hoy estamos ya a 1 de diciembre y pues no se cumplió con esta cláusula, no se cumplió con esta petición que se hizo por parte del Congreso y estaremos en espera de continuar con el análisis jurídico de qué se pueda hacer para continuar con el proyecto que hoy es inexistente”, mencionó Guerra en entrevista para ESPN.

Se prevé que el nuevo estadio de Tigres esté listo en 2025, según el proyecto presentado. (Popolous Design)

Mauro Molano, presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Nuevo, comentó a ESPN que no se pidió prórroga y no habría posibilidad de retomarse.

“Está cancelado ya, porque no se cumplió, se tendrá que ver que se plantee un nuevo mecanismo”, añadió Guerra.

En tanto, Santos Guzmán, rector de la UANL, explicó a ESPN que hubo varias razones para que no se diera el comodato: “son varias cosas las que están ahí para pendientes entre permisos, normativa y demás, eso no me compete a mí, son las instancias correspondientes.... Hay voluntad de todas las partes para hacer un nuevo inmueble”.