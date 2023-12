¿Aún puede resurgir el ‘Volcán’, nuevo estadio de Tigres que prometió Samuel García? Esto sabemos

Como dijo José José: ‘Soy un volcán apagado’, y eso le pasó al que iba a ser el nuevo estadio de Tigres, actuales campeones de la Liga MX y que se encuentran en semifinales para pelear un bicampeonato.

Hace unos días se canceló el proyecto de la nueva casa felina, promovida por Samuel García, quien regresó en días pasados a sus funciones como gobernador tras la polémica con el congreso local de Nuevo León.

Sin embargo, algunos aficionados de Tigres mantienen la esperanza viva en que el proyecto siga en pie, pues García prometió la obra si el equipo regiomontano ganaba el Clausura 2023, cosa que sí pasó.

¿Por qué cancelaron el nuevo estadio de Tigres?

El proyecto del nuevo ‘Volcán’, que sería la casa de los Tigres de Nuevo León, fue cancelado por incumplimiento de comodato, pues los responsables del proyecto no presentaron al Congreso de Nuevo León la documentación y avances solicitados en el plazo establecido.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la empresa Juego de Pelota México, encargados del proyecto, debían presentar al Congreso estatal comprobantes de que se realizó la donación de 44 mil metros cuadrados que serían destinados al nuevo inmueble, lo cual no ocurrió.

El Nuevo estadio de Tigres de la UANL se anunció en 2022 y el Congreso de Nuevo León aprobó la cesión de terrenos este año. (Popolous Design)

Tenían como plazo hasta el 30 de noviembre para, además, mostrar los avances en la construcción, que tenía previsto iniciar en julio de 2023, así como una calendarización de la misma, pero no se cumplió.

“Se dio una fecha límite para que se implementara el plan, para que se hiciera el acuerdo (…) Hoy estamos a primero de diciembre y pues no se cumplió con la cláusula, con esta petición que se hizo por parte del Congreso”, dijo Mauro Guerra, Presidente del Congreso de Nuevo León, en entrevista para ESPN.

¿Se puede retomar el proyecto de ‘el Volcán’?

Hasta el momento, al no haber recibido el Congreso la documentación solicitada, el proyecto quedó cancelado. Sin embargo, no se cierran a la posibilidad de que sea retomada la obra, aunque con algunas reservas.

“Estaremos en espera de continuar con los análisis jurídicos de lo que se pueda hacer para continuar con el proyecto, que hoy es inexistente”, agregó Guerra en sus declaraciones.

Samuel García prometió la construcción del nuevo estadio para Tigres, mismo que ya se canceló. (Foto: Cuartoscuro / X: @abelhdz95)

El presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Nuevo León, Mauro Molano, aseguró que no podría ser retomarlo, puesto que no pidieron una prórroga para entregar lo solicitado por el Congreso, y al no haberle dado continuidad al proyecto, la obra se da como cancelada.

No obstante, existiría la posibilidad de retomarlo, pero se tendría que volver a presentar una solicitud de comodato a la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura como la que le fue aprobada a Samuel García el 30 de mayo pasado.