Consejo Cívico de Nuevo León: Más de 50 años de Participación Ciudadana

He tenido el gusto y honor ya en 2 ocasiones de estar cerca y formar parte del Consejo del Consejo Cívico “CC” de Nuevo León, una organización civil sin fines de lucro, que ha sido un pilar fundamental en la promoción de la participación ciudadana, y en la rendición de cuentas en la comunidad desde su fundación hace más de 51 años. En un entorno donde:

La colaboración entre ciudadanos, organizaciones y gobiernos es crucial para el bienestar social, el CC ha jugado un papel determinante en la transformación de Nuevo León en un estado más transparente y participativo.

Desde donde les comparto la presente columna sobre esta experiencia, buscando dar a conocer buenas prácticas de participación ciudadana que urge se incrementen en México, América Latina y en todos los continentes.

Misión:

Es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro que impulsa la participación organizada de la ciudadanía fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una gestión gubernamental virtuosa, siendo voceros y articuladores de causas ciudadanas para generar grandes cambios que hagan de Nuevo León la mejor comunidad para vivir.

Principales áreas de incidencia y proyectos

A lo largo de su historia, el Consejo Cívico ha llevado a cabo diversos proyectos e iniciativas que han tenido un impacto tangible en la comunidad. Algunos de los logros más destacados incluyen:

1. Transparencia y Rendición de Cuentas: Desde su creación, el CC ha trabajado incansablemente para promover la transparencia en la gestión pública. Han desarrollado herramientas y plataformas que permiten a los ciudadanos acceder a información sobre el ejercicio gubernamental, impulsando iniciativas icónicas como esta:

Cómo Vamos Nuevo León

Su objetivo es generar análisis y datos accesibles sobre temas prioritarios como educación, salud, seguridad, medio ambiente, movilidad, entre otros de la agenda pública de Nuevo León y su Área Metropolitana, contribuyendo a mejorar la eficiencia y confiabilidad de los gobiernos locales y en resumen se busca que desde el Gobernador y alcaldes presenten avances y métricas de su gestión. Ejemplos:

a) Informes y Publicaciones: Los resultados se compilan en informes y publicaciones que presentan una visión clara y comprensible de la situación en Nuevo León. Esto incluye gráficas, indicadores y análisis que permiten identificar áreas de oportunidad y progreso.

b) Participación Ciudadana: El programa fomenta la participación activa de la población al incentivar el diálogo y la discusión sobre los desafíos que enfrenta el estado. Se busca involucrar a diferentes sectores de la sociedad, incluida la academia, el gobierno y la ciudadanía.

c) Rendición de Cuentas: Se promueve al presentar datos y resultados por parte de las autoridades, y permite a los ciudadanos exigir mejoras en los servicios y políticas públicas para fortalecer la democracia evaluando los resultados de los gobiernos y fomentando la participación ciudadana.

2. yCo. Centro de Fortalecimiento: acompaña e impulsa el desempeño, la sostenibilidad y la madurez de las organizaciones de la sociedad civil, fomentando la capacidad de colaboración del sector por medio de una oferta integral de programas y servicios de desarrollo, fortalecimiento e investigación.

3. Causas Ciudadanas: organiza, capacita y visibiliza a quienes conforman la sociedad civil organizada para incidir en las soluciones de los problemas de la comunidad.

4. Educación Cívica y Capacitación: El CC ha implementado programas de capacitación sobre derechos y deberes ciudadanos, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.

5. Defensa de Derechos Humanos: A través de alianzas estratégicas con otras organizaciones, el CC ha sido un defensor de los derechos humanos en Nuevo León. Han documentado y denunciado casos de violaciones a derechos, promoviendo una cultura de respeto y justicia que busca erradicar la impunidad.

6. Desarrollo de Proyectos Comunitarios: El CC ha sido instrumental en el desarrollo de proyectos que abordan necesidades específicas de la población, como la mejora de espacios públicos.

Los efectos del trabajo del Consejo Cívico son evidentes a través de la mayor conciencia social y en la creciente participación de los ciudadanos en asuntos políticos y comunitarios.

Es un entorno donde la ciudadanía exige más de sus gobernantes y se involucra activamente en el proceso democrático. Además, su labor ha llevado a la creación de políticas más inclusivas y representativas que consideran las necesidades y voces de todos los sectores de la población.

Al impulsar una colaboración efectiva entre ciudadanos y autoridades, ha logrado transformar la realidad en Nuevo León, convirtiéndose en un referente nacional en la promoción de la rendición de cuentas y la gestión participativa.

A lo largo de sus más de cinco décadas de existencia, el Consejo Cívico de Nuevo León ha demostrado que la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Cada uno de sus logros y proyectos es testimonio de la importancia de la voz ciudadana en la construcción de un futuro mejor.

¡Así como ejemplo de desarrollo a través de múltiples y crecientes acciones sostenibles!