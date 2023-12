Muere repentinamente Tom Wilkinson, actor de ‘Batman begins’ y ‘Shakespeare in love’

Tom Wilkinson, actor británico que fue nominado a los Oscar en dos ocasiones, murió a los 75 años; fue un reconocido intérprete recordado por actuaciones como el villano Carmine Falcone en Batman Begins (2005.

Tom trabajó con directores como Christopher Nolan, John Madden, Oliver Stone, Roman Polanski o Wes Anderson en Batman begins, Shakespeare in love, Snowden, The ghost writer y The Grand Budapest Hotel.

¿De qué murió Tom Wilkinson?

El fallecimiento del actor se confirmó a través de un comunicado difundido por su agente a medios británicos: “La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él”. No se han revelado las causas oficiales.

Tom Wilkinson en 'Batman Begins'. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quién fue Tom Wilkinson?

Tom Wilkinson nació en Leeds (norte de Inglaterra) y se mudó a Canadá y a Cornwall (suroeste de Inglaterra) durante su niñez, antes de estudiar Inglés y Literatura en la universidad y formarse cono intérprete en la Academia Real de Arte Dramático.

“Por primera vez en mi vida, empecé a hacer algo que sabía hacer”, dijo una vez a la BBC, “Me di cuenta de que no solo esos tipos de clase media sureña llegaban a ser actores, sino también gente como yo. Y una vez que lo supe, nunca cambié de opinión”.

Él se casó con la también actriz Diana Hardcastle, con quien actuó en la miniserie The Kennedys y en la película The best exotic Marigold hotel, tuvo dos hijas, Alice y Molly.

Wilkinson actuó en películas como Full Monty, In the bedroom, Michael Clayton o Shakespeare in love, en las últimas décadas se volvió un rostro familiar en las pantallas como secundario de lujo en multitud de grandes producciones de Hollywood y británicas.

Jim Carrey, Mark Ruffalo y Tom Wilkinson en 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos'. (Foto: IMDb).

El intérprete fue nominado a los Premios Oscar como mejor actor por In the bedroom en 2001, y como mejor actor secundario por Michael Clayton, en 2007.

Tom tuvo presencia también en series de televisión y obras teatrales, deja un legado de seis décadas y de alrededor de 130 créditos en producciones de todos los géneros, desde dramas históricos como Sentido y sensibilidad (basado en la novela de Jane Austen) a roles al frente de una banda criminal, como RocknRolla de Guy Ritchie.

Fue su personaje como el reticente bailarín de ‘strip-tease’ Gerald Cooper, en la comedia británica The Full Monty (1997), el que le hizo más conocido a ojos del gran público y el que le dio la gloria con el BAFTA a mejor actor secundario.

Tom se reunió con alguno de los coprotagonistas de aquel éxito de taquilla y de crítica para rodar la serie homónima que produjo Disney +.

Con información de EFE.