Senado dice que SÍ hay reunión con Maru Campos por agentes de EU; gobernadora les cancela con un oficio

La gobernadora Maru Campos dijo que no asistirá a la reunión a la que fue convocada al Senado pues 'rinde cuentas solo al pueblo de Chihuahua'.

¡Pónganse de acuerdo! El Senado de la República afirmó que la gobernadora Maru Campos sí asistirá este martes 28 de abril a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

“Sí está confirmada (su asistencia) para las 11 de la mañana, para sostener una reunión”, dijo Óscar Cantón Zetina en entrevista con Azucena Uresti.

El senador de Morena aseguró que la reunión con Maru Campos será transmitida por el Canal del Congreso. “Esa es una condición que puso el Senado de la República, y ella aceptó la invitación para esta reunión de trabajo”.

Cantón Zetina prevé que el encuentro con la gobernadora de Chihuahua dure máximo dos horas.

“Nosotros tenemos la convicción de que esta reunión es muy importante y estamos agradecidos por la disposición de la gobernadora Maru Campos, porque cada momento que transcurre hay más dudas y confusión sobre lo que ha pasado en Chihuahua”, dijo el senador de Morena en relación al caso de dos agentes de EU señalados de participar en operativos de seguridad en el estado.

Óscar Cantón Zetina también subrayó que la renuncia de César Jauregui como fiscal de Chihuahua refuerza la necesidad de que los senadores cuestionen a la gobernadora Maru Campos.

“Él acepta que no se cumplió con la normatividad, que hubo inconsistencias, que no hubo comunicación con los mandos y que asume la responsabilidad”, señaló.

¿Qué dijo Maru Campos sobre la comparecencia en el Senado?

La declaración de Óscar Cantón Zetina ‘choca’ con lo dicho por el equipo de la gobernadora de Chihuahua quien afirmó que no irá al encuentro en la Cámara Alta.

Maru Campos señaló que solo “rinde cuentas” al pueblo de Chihuahua cuando fue cuestionada sobre el tema. “Tienen una gobernadora que seguirá fuerte combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia”, declaró a medios el lunes 27 de abri.

En su programa radiofónico, el periodista Ciro Gómez Leyva también reforzó esa sesión al mencionar que Maru Campos le dijo en un mensaje de texto que no estára en la Ciudad de México este martes 28 de abril.

Más tarde, el Gobierno de Chihuahua mandó un oficio al Senado de la República en el que confirmó que Maru Campos no se reunirá con los legisladores para hablar sobre la participación de agentes de EU en operartivos.

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados“, puntualizó.

‘Esperemos que sea una excepción’, Sheinbaum sobre agentes de EU en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a las autoridades de Chihuahua por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo, donde murieron dos presuntos integrantes de la CIA, al advertir que pudo haberse vulnerado la Ley de Seguridad Nacional.

“Esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, como se venia haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. El punto es que se violó la Constitución, que hay una violación a la soberanía nacional, que hay (…) delitos contra la seguridad nacional también", afirmó.

La presidenta explicó que el secretario Omar García Harfuch informó a la administración de Chihuahua que el Gobierno federal no fue notificado ni se siguieron los procedimientos legales previstos para la presencia de agentes extranjeros en labores de seguridad.

“Era una violación que el Gobierno Federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al Gobierno Federal”, destacó.

Con información de EFE