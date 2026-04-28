Delito de traición a la patria: ¿Cuándo se comete y qué penas contempla?

Senadores debatieron sobre la actuación del gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, en el caso de los agentes de la CIA en territorio nacional.

¿Maru Campos cometió “traición a la patria”? El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró en tribuna que las autoridades de Chihuahua pudieron reunir los requisitos para que se les acuse de este delito.

“Corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representante federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía (...) debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o, en su caso, penales”, explicó Zetina.

La declaración se da durante el debate político agendado para esta tarde en el Senado para discutir la actuación de agentes de la CIA en territorio mexicano sin conocimiento del gobierno federal y luego de que Maru Campos rechazara acudir al recinto para ofrecer explicaciones del caso.

La trama se destapó el domingo 19 de abril, cuando luego de un operativo estatal para desarticular dos narcolaboratorios, se reportó la muerte del titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, su escolta, y de dos estadounidenses en un accidente de carretera.

La revelación hecha por la prensa, y confirmada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que los extranjeros pertenecían a la CIA, provocó un terremoto político.

Ayer, el escándalo llevó al fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui, a dimitir de su cargo.

¿Qué es traición a la patria?

El Código Penal Federal define el delito de traición a la patria en su artículo 132 como aquellos “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

Algunas de las acciones que constituyen este delito son:

Quien tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior

con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje , sabiendo que los realiza.

, sabiendo que los realiza. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome.

para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra.

¿Qué penas hay para quienes cometen traición a la patria?

El mismo artículo establece que se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y una multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano o al extranjero que cometa traición a la patria.

Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa hasta de diez mil pesos.

Sin embargo, en el caso de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara en afirmar que la Sedena no tenía conocimiento de la participación de los agentes de la CIA.

“La Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, indicó el miércoles 22 de abril..