Pronóstico del clima en Toluca, Edomex: Espera alta probabilidad de lluvia para el martes 28 de julio

Así estará el clima en Toluca, Edomex, este martes 28 de julio.

La capital mexiquense, Toluca, anticipa un martes 28 de julio con condiciones atmosféricas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Se espera una temperatura de 12.5°C durante la mañana, con cielos completamente nublados para el inicio del día.

Vista panorámica de Toluca bajo un cielo cubierto por nubes.

¿Qué temperaturas y cielo se prevén en Toluca el martes?

La temperatura mínima para este martes se situará en 5.0°C, lo que sugiere un amanecer frío en el Valle de Toluca. Los habitantes deberán prepararse para un ambiente fresco persistente.

La temperatura máxima no superará los 18.0°C. Además, la probabilidad de precipitación alcanza un elevado 90%, indicando lluvias casi seguras a lo largo de la jornada.

¿Lloverá en Toluca este martes y cuál será la velocidad del viento?

Las condiciones atmosféricas en Toluca estarán marcadas por la presencia de lluvias. El viento soplará con una velocidad del viento moderada de 3.0 km/h, lo que es poco perceptible para los residentes.

El cielo nublado dominará la vista durante todo el día, limitando la aparición del sol. En el Valle de México, Toluca experimentará un día con un manto gris continuo, característico de la temporada.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca los próximos días?

El pronóstico extendido para la capital mexiquense es el siguiente:

Para el martes 28 de julio: Máx 18°C, Mín 5°C, Cielo nublado, viento 3 km/h.

El miércoles 29 de julio: Máx 21°C, Mín 6°C, Poco nuboso, viento 5 km/h.

El jueves 30 de julio: Máx 21°C, Mín 6°C, Medio nublado, viento 5 km/h.

La tendencia general muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas y mínimas, acompañado de una disminución en la nubosidad. Las condiciones atmosféricas mejorarán, ofreciendo días más soleados hacia el final de la semana laboral.

¿Qué precauciones tomar en Toluca ante el clima frío y lluvioso?

Ante las bajas temperaturas y la probabilidad de precipitación, se recomienda vestir ropa abrigadora y llevar paraguas. Es crucial protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se aconseja a los conductores extremar precauciones por el piso mojado y la visibilidad reducida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugiere mantenerse informado sobre futuras actualizaciones del tiempo en la región de Toluca.

Fuente: CONAGUA.

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