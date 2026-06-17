¡Tarjeta roja! Detienen a hombre por rentar acreditación para los partidos del Mundial en la CDMX

El sujeto de 24 años fue denunciado por organizadores de la Copa del Mundo 2026. [Fotografía. Cuartoscuro y SSC CDMX]

Mientras unos sufrieron para obtener su boleto para el Mundial, otros prefirieron hacer ‘bisnes’ con el beneficio que tuvieron de poder acudir a todos los partidos. Este martes 17 de junio, un hombre de 24 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX luego de que presuntamente ofreciera en renta una acreditación oficial para ingresar a los encuentros de la Copa Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades capitalinas, policías auxiliares acudieron a las inmediaciones del inmueble, ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, tras recibir una solicitud de apoyo relacionada con una denuncia presentada por personal de la organización del torneo.

En el lugar, los uniformados se contactaron con un representante del área jurídica de los organizadores del Mundial 2026, quien denunció que detectó diversas publicaciones en redes sociales donde un sujeto ofrecía rentar una acreditación oficial con la finalidad de permitir el acceso a los encuentros de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la SSC, después de publicar la oferta en redes sociales, el hombre acudió al estadio para solicitar la reactivación de su acreditación. Personal de la organización lo reconoció, lo retuvo en el lugar y dio aviso a los policías auxiliares. Al llegar, los agentes lo detuvieron y lo trasladaron ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La sujeto fue detenido en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. [Fotografía. SSC CDMX]

¿Qué tipo de acreditación ofrecía el detenido?

Reportes sobre el caso señalan que la credencial correspondía al programa Hospitality del Mundial 2026, una acreditación utilizada por personal vinculado a las áreas de hospitalidad corporativa del torneo.

A diferencia de un boleto convencional, este tipo de documentos permite el acceso a espacios exclusivos dentro de los estadios y forma parte de los sistemas de identificación y control de seguridad implementados por la FIFA y los organizadores del evento.

Las acreditaciones Hospitality pueden otorgar acceso a áreas VIP, lounges exclusivos, suites corporativas, zonas con servicios especiales de alimentos y bebidas, así como ingresos diferenciados para evitar los filtros utilizados por el público general.

Además, estas credenciales son personales e intransferibles, ya que se encuentran asociadas a la identidad de una persona específica y a los permisos de acceso autorizados para cada función dentro de la operación del torneo.

Prestar, vender o rentar este tipo de credenciales puede representar un riesgo para los protocolos de seguridad implementados durante una Copa del Mundo, ya que una persona no autorizada podría ingresar a zonas exclusivas del inmueble utilizando la identidad de un tercero.

La intervención de los organizadores ocurrió precisamente después de detectar publicaciones en redes sociales donde se promocionaba el uso de la acreditación para ingresar a los partidos programados en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el Artículo 28, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la conducta que se le atribuye al detenido podría encuadrar en una infracción cuya sanción contempla de 20 a 36 horas de arresto o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario.

¿Cuáles son los próximos partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

Tras la inauguración entre México y Sudáfrica, el Estadio Ciudad de México aún albergará otros cuatro encuentros de la justa mundialista. El primero será el que sostendrán este miércoles las selecciones de Uzbekistán y Colombia. Los encuentros que se disputarán en el inmueble son los siguientes:

Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio.

– 17 de junio. México vs. Chequía – 24 de junio.

– 24 de junio. Dieciseisavos de final – 30 de junio.

– 30 de junio. Partido de octavos de final – 5 de julio.

Los partidos eliminatorios del Mundial 2026 en el Estadio Azteca podrían ser disputados por la Selección Mexicana, siempre y cuando el conjunto dirigido por Javier Aguirre termine en primer lugar del Grupo A, que completan Corea del Sur, Chequía y Sudáfrica.