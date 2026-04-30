Pemex adjudicó contratos mixtos para elevar producción; grandes petroleras aún no muestran interés

En el primer trimestre del presente año, Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó tres nuevos contratos mixtos con el objetivo de elevar la producción de petróleo y gas, por lo que ya suman 10 proyectos bajo esta modalidad.

Las empresas ganadoras de estos tres contratos mixtos están lejos de ser grandes petroleras, y están enfocadas en ofrecer servicios de perforación y reparaciones.

El primer nuevo contrato se adjudicó a la empresa ‘Latina’ para reparaciones mayores en el campo Rabasa, con el objetivo de incrementar la producción de crudo mediano y gas asociado.

Respecto al segundo contrato, se adjudicó a cinco empresas denominadas como Noble PM, NTSEI, TLA, SOPADS y SI Arlax. Estas compañías se dedicarán a realizar reparaciones mayores en el campo San Ramón. Con este proyecto se espera incrementar la producción de crudo mediano y gas asociado.

Finalmente, para elevar la producción de crudo ligero y gas asociado en el campo Cinco Presidentes-Rodador, se contratará a otra empresa cuyo nombre todavía no se ha anunciado oficialmente ya que se encuentra en proceso de firma.

Eduardo Poblano, subdirector de administración de exploración y extracción de Pemex, señaló en conferencia con inversionistas que, en línea con el plan estratégico 2025-2035, Pemex continúa avanzando en la incorporación de producción incremental mediante esquemas contractuales mixtos.

“Estos proyectos complementan las capacidades operativas, técnicas y financieras (de Pemex) con participación de terceros y manteniendo el control por parte del Estado. A la fecha se han adjudicado 10 contratos, de los cuales nueve ya fueron firmados”, dijo.

Agregó que estos proyectos permiten acelerar actividades de perforación, terminación y reparaciones mayores en campos prioritarios con el objetivo de incorporar producción de manera más ágil y fortalecer el desempeño operativo de los activos.

“Este mecanismo contribuye a ampliar la capacidad de ejecución, reducir presiones de capital para Pemex y respaldar la incorporación de producción incremental”, puntualizó.

Adicionalmente, el directivo adelantó que continúan en proceso otros proyectos y contratos orientados a la activación de pozos cerrados como parte de la estrategia para fortalecer la producción en el corto y mediano plazo.

Avanza esquema de cooperación con Petrobras

Por otra parte, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, señaló en la misma conferencia que la empresa continúa trabajando en un acuerdo de cooperación con la petrolera brasileña, Petrobras.

“Es un acuerdo muy amplio que incluye exploración, producción, refinación, petroquímica y energías alternativas. Estamos eh en coordinación con ellos para avanzar en diferentes en los diferentes campos”, puntualizó.

Sin embargo, resaltó que todavía no tienen proyectos concretos, y que estos se anunciarán posteriormente.