Pemex, los otros derrames

En Dos Bocas, hace unos días, se repitió el accidente ocurrido en la refinería Salina Cruz en 2017: el hidrocarburo derramado en los drenajes y en las calles, que provocó la destrucción de una casa, bombas, el paro total de una refinería, contaminación de la playa y una víctima mortal.

En 2024 igual: incendio, tres víctimas mortales y contaminación de la playa Bahía la Ventosa.

Refinería Olmeca 2026: incendio, cinco víctimas mortales, daño ambiental y patrimonial.

La última, el derrame en el golfo de México, no solo es un ecocidio de magnitudes inimaginables, sino que Pemex, la Secretaría de Marina, Semarnat, la ASEA, Víctor Rodríguez, le mintieron a la presidenta y a todo México.

¿Cómo era? No robarás, no mentirás y no traicionarás; de lengua se comieron un taco.

“Se los dije”, confirma el Ing. Aníbal Carrasco Sánchez, quien por justamente denunciar el derrame de hidrocarburos a los drenajes, desviaciones administrativas y actos de corrupción en la refinería Salina Cruz, fue acosado, hostigado y finamente corrido o despedido de manera injustificada de Pemex.

Víctor Rodríguez, ya quedó en evidencia tu incompetencia, se vio que no pudiste, ¡renuncia!

Redoble de tambores

En Pemex ya no sólo preocupan los derrames de hidrocarburos. También empiezan a preocupar los derrames de corrupción.

Mientras la empresa se hunde entre deuda, accidentes y pérdida de credibilidad, entre proveedores crece una versión cada vez más repetida: que para avanzar trámites, abrir puertas o destrabar asuntos internos, existen personajes que operan como peaje burocrático.

Sí, como en los tiempos de Lozoya, Froylán Gracia y Enríquez Autrey.

Emilio Lozoya (Especial)

Froylán Gracia (Especial)

Hoy uno de los nombres que más se menciona en ese ambiente es Ramón Díaz de León Zamudio.

Su presencia genera molestia dentro y fuera de Pemex. No por resultados visibles, sino por la percepción de influencia sin responsabilidad, cercanía sin rendición de cuentas y poder sin cargo suficientemente explicado.

Cuando en una empresa pública los contratistas hablan más de intermediarios que de procesos, algo está podrido.

¡Que nadie se llame el sorprendido!

El ingeniero Aníbal Carrasco, a quien Pemex por denunciar la corrupción, de manera dolosa y negligente, le arruinó la vida, la salud, la familia y el desarrollo profesional, corriéndolo, presentó denuncias en tiempo y forma ante:

–Recursos Humanos y gerencia de la refinería Salina Cruz

-Las Unidad de Responsabilidades, tanto de Pemex como de PTI. Los expedientes se concluyeron por falta de elementos.

- Línea ética de Petróleos Mexicanos. De ética no tiene ni el nombre.

-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los expedientes se concluyeron por falta de elementos.

-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por el que se emplazó e inició un procedimiento administrativo sancionador contra la refinería Salina Cruz.

-La Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia de la República, misma que fue turnada a la SFP.

- El 11 de noviembre de 2022 ante la FGR, que con total impunidad continuaron los derrames de hidrocarburos a los drenajes, incendios, víctimas mortales, contaminación de la playa Bahía la Ventosa.

-La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Fueron y siguen siendo omisos.

-El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. La denuncia se consideró como caso relevante de corrupción en México.

-La Cámara de Diputados.

-La Auditoría Superior de la Federación. -Al director general de Petróleos Mexicanos y a los consejeros independientes de Pemex.

Pero esto no es todo, pues, actualmente existe un expediente en proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1198/24-RA1-01-8 por el pago de trabajos no ejecutados, la simulación de servicios de Tratamiento Químico al aceite recuperado de efluentes. Compañías involucradas de la prima Felipa Obrador, Química Apollo, Recursos Omega e IMP.

Felipa Obrador Felipa Obrador (Especial)

Aquí el recuento de los hechos y daños en columnas:

1.- Pemex paga millones por servicio fantasma en Salina Cruz.

2.- Más ‘4T’, imposible.

3.- Siguiendo la huella del dinero en Pemex.

4.- ¿Son Grupo Tabasco, Felipa Obrador y Slim dueños de los negocios en Pemex, “empresa pública del Estado”?

5.- Los prestanombres de Felipa Obrador y del IMP.

6.- Omisión y encubrimiento institucional.

7.- Pemex, Salina Cruz y la FGR.

En la ‘4T’ están confundiendo la técnica con la política.

Las consecuencias son sangrientas, mortales y costosas.

Si se hubieran atendido las denuncias generadas por el ingeniero Aníbal Carrasco en tiempo y forma, como diría la nana Goya: esa es otra historia.

Fuerte a pico de botella

Víctor Rodríguez (Especial)

Víctor Rodríguez tendría que responder una pregunta elemental: ¿quién manda realmente y al servicio de quién operan ciertos personajes alrededor de la institución?

Porque el problema no es sólo si hubo o no favores indebidos. El problema es que en Pemex ya se instaló esa sospecha.

Y una petrolera con más de 100 mil millones de dólares de deuda no puede darse el lujo de cargar también con una deuda moral.

Claudia Sheinbaum prometió honestidad pública. Pemex hoy le ofrece ruido, opacidad y operadores cuestionados.